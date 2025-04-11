我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／紐約直升機墜河瞬間：機身解體 螺旋槳噴飛

川普關稅戰後 習近平首發聲：中國不懼任何無理打壓

Fed預料關稅推升通膨 官員暗示不會迅速降息

編譯陳苓／綜合外電
Fed公布的3月會議紀錄中18度提及關稅與其影響。(路透資料照片)
Fed公布的3月會議紀錄中18度提及關稅與其影響。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關稅將推升通膨，紛紛示意不會迅速降息相救，將先靜觀其變。

川普4月2日發布對等關稅，但Fed於9日公布的3月會議紀錄顯示，官員覺得不確定性日益提高，可能會使消費者放緩開支、企業削減投資，呼籲應以審慎態度制定利率。會議紀錄中18度提及關稅與其影響，次數遠高於1月會議的一次。多數與會者均提到，源自於數項因素的通膨效應，也許會比預期更持久。

會議紀錄並說，決策者憂慮倘若通膨持續、但成長放緩，將面臨「艱難取捨」。Fed只有一個主要政策工具，即調控短期借貸成本。這表示官員可能被迫在對抗高通膨或高失業之間，做出取捨，選擇其中之一將犧牲另一方。Fed主席鮑爾等決策者，曾數次強調此點。

即使川普9日態度逆轉，宣布對多數國家暫緩實施對等關稅90天，但他先前行動所引發的價格和經濟局面，也許無法迅速逆轉。Fed官員說，初期跡象顯示，關稅已導致部分商品價格走揚。聖路易聯準銀行總裁穆薩林和明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里都說，把關稅驅動的物價漲勢，當成央行可以忽略的一次性事件，相當危險。

卡斯哈里9日表示，關稅使得調整利率的障礙增加。他說：「考量到穩定長期通膨預期關係重大，加上關稅可能推高短期通膨，哪怕經濟轉弱、失業率上升，降息門檻變高了」。

鮑爾4日也說，Fed無須急於採取政策行動，川普貿易政策持續改變，將評估相關衝擊。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議預定5月6、7日登場。

據聯邦基金期貨，投資人9日預計，Fed今年將降息3碼。但野村的美國經濟學家史瓦茲預料，今年只會降息1碼，時間點在12月。

他認為，可能要出現大規模裁員潮、申領失業救濟者銳增、失業率激升，Fed才會更積極動作。通膨不只過高、多年來持續超過Fed目標，現在更可能朝不利方向前進，在這種情況下降息，會危及Fed讓通膨重回目標的可信度。

關稅 降息 川普

上一則

中3月CPI年減0.1% PPI連29月負增長 通縮壓力加劇

下一則

美通膨放緩3月CPI月減0.1% 專家估未來物價勢必上升

延伸閱讀

川普貿易戰團隊大洗牌 財政部長扮白臉 商務部長扮黑臉

川普貿易戰團隊大洗牌 財政部長扮白臉 商務部長扮黑臉
白宮：對中關稅達145% 小包裹增至120%

白宮：對中關稅達145% 小包裹增至120%
宣布反擊才1天 歐盟反制美關稅措施也延後90天

宣布反擊才1天 歐盟反制美關稅措施也延後90天
川普司法部辯護律師奉命全力護白宮 但遭曝近半要走人

川普司法部辯護律師奉命全力護白宮 但遭曝近半要走人

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡