我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲5成 估業績創10年來最差

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
若川普維持現行關稅水準，自行車整體售價恐怕將上漲多達五成。(美聯社)
若川普維持現行關稅水準，自行車整體售價恐怕將上漲多達五成。(美聯社)

川普關稅對仰賴中國製造的美國自行車產業造成衝擊，進一步漲價壓力倍增，對於正值低潮的自行車產業更如雪上加霜。

美國數一數二的自行車製造商 Kent International 董事長卡姆勒（Arnold Kamler）告訴英國金融時報，若川普維持現行關稅水準，整個產業的售價恐怕將上漲多達五成。

美國自行車品牌每年銷售約1250萬輛，其中約九成為進口，最大宗來自中國，台灣、越南和柬埔寨也占有重要比重。

總統川普9日表示，將對中國加徵125%的新關稅。至於先前揚言要額外加徵關稅的亞洲其他主要自行車生產國，川普9日宣布暫緩90天。

Kent International旗下成人車款售價介於149.99美元至524.99美元之間。該公司今年已調漲價格12%，反映川普對中國加徵20%關稅。

川普上周額外加徵中國34%關稅，川普又7日宣布將額外關稅提高到50%額外關稅。卡姆勒說，「這會讓我的自行車變得又貴又沒吸引力」。

不料，川普9日又表示，對中國加徵新關稅將提高到125%。

Kent International預估，因為川普關稅的關係，該公司今年在美國自行車銷量將減為140萬輛，寫下十多年來最差業績。

關稅 川普 越南

上一則

鴻海喊組「台日電動車」聯盟 與三菱敲定供應協議 拿到第一份合約

下一則

中國對美國出口 恐大程度消失 經濟學家：任何出口商都無法承受

延伸閱讀

川普喊卡對等關稅 馬斯克1表情符號洩心境、華爾街大咖讚教科書級示範

川普喊卡對等關稅 馬斯克1表情符號洩心境、華爾街大咖讚教科書級示範
川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要

川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要
整理包／川普對等關稅是暫緩還是調降？哪些國家受惠？五要點一次看

整理包／川普對等關稅是暫緩還是調降？哪些國家受惠？五要點一次看
川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？

川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域