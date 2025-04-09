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黃仁勳赴海湖莊園後 川普解除Nvidia H20晶片售中國管制

編譯潘勛／即時報導
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)

國家公共廣播電台(NPR)報導，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳上周赴川普總統佛州海湖莊園，參加晚餐會後，川普政府取消計畫，不再限制輝達H20人工智慧(AI)晶片出口到中國。

國家公共廣播電台報導，兩位消息人士指出，美國管制最先進AI晶片出口給中國，H20中國得合法取得的最佳晶片；華府構思連H20都管制出口已數個月，本來預計最快在本周實施。

只是在輝達向川普政府保證，在美國新投資，建設AI數據中心，計畫出現轉變。白宮與輝達對此並立即置評。

路透(Reuters)1月便報導，AI晶片先驅大廠的輝達專為出口中國市場，而設計H20，而川普政府考慮加緊對輝達設限。

前總統拜登政府時代，便考慮限制出口H20晶片給中國。

路透2月報導，中國新創公司推出以低成本就做到的DeepSeek人工智慧模型，帶動對晶片的需求，下訂單購買H20大增。

Information機構報導，中方公司如字節跳動、阿里巴巴集團及騰訊控股，都向輝達下單，購買其H20伺服器晶片，今年前三個月採購金額至少160億元。

兩位聯邦眾議員，即共和黨的眾院與中共競爭特別委員會共和黨主席穆勒納爾(John Moolenaar)，還有民主黨的克裡什納莫提(Raja Krishnamoorthi)，都在1月下旬呼籲，對輝達人工智慧晶片的出口，設下更多限制。

輝達 川普

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