關稅戰 沃爾瑪全年銷售財測不變

即使美國總統川普 對中國及幾乎所有貿易夥伴發動關稅 戰，帶來一波經濟不確定性，但美國最大零售商沃爾瑪 仍維持其全年銷售和營業收入預期。

總部位於阿肯色州本頓維爾的沃爾瑪表示，預計第1季銷售額將成長3%至4%。但該公司以關稅風險為由，放棄了第1季營業利潤成長0.5%至2%的預期，也沒有提供新的財測。

沃爾瑪在新聞稿中表示，財測範圍「由於品類組合不太有利而擴大」，以及「在關稅實施後希望保持價格投資的彈性」。

沃爾瑪9日在達拉斯召開由主要領導人出席的投資人會議。就在同一天，川普的貿易戰升級，增加了經濟衰退的風險，並引發金融市場的恐慌。川普最新一輪關稅措施於9日午夜全面生效，數十個國家和地區的進口稅率上調。

中國9日宣布將美國商品的關稅提高至84%，以回應川普加徵的50%關稅，同時採取了一系列額外的反制措施。

中國對美國產品84%的關稅將於10日生效。中國對美國出口的104%關稅也已於9日生效。

沃爾瑪已經針對一些關稅威脅採取了對沖措施。沃爾瑪三分之二的商品來自美國，其中大部分是食品雜貨，約占沃爾瑪美國業務的60%。

但沃爾瑪面臨新關稅的挑戰，因為新關稅帶來的經濟風險比川普第一任期更大。新一輪的價格上漲將對中低收入購物者造成打擊，由於生活必需品價格通膨仍然居高不下，他們在過去一年左右的時間裡已經減少了購物支出。