賠了夫人又折兵 這些大咖CEO捐錢挺川普 公司股價卻不斷雪崩

蘋果執行長庫克（中）出席了川普的就職典禮，仍對近期的股價大跌束手無策。（路透）

自從美國總統川普 的對等關稅措施上路後，美國各企業只能眼睜睜看著自家股價不斷崩跌。就連蘋果、亞馬遜、Meta這些大企業，在川普就職時捐出大筆金錢，或是執行長親自出席就職典禮，展現對川普的忠誠，顯然也無濟於事。其中「第一麻吉」（好朋友）馬斯克 執掌的特斯拉 ，「災情」更是慘重。

Business Insider整理出，從1月21日川普就職翌日到4月8日收盤為止，美國八家重量級企業股價的累計跌幅。

Uber

這段期間股價跌幅為4%，災情算輕微。該公司與其執行長庫斯洛沙希，曾各自捐款100萬美元給川普就職基金。

Meta

Meta股價跌幅為17%。這家臉書與Instagram等社群媒體的母公司，對川普的就職基金捐獻100萬美元，執行長查克柏格也出席了就職典禮。

蘋果

這段期間跌幅達23%，執行長庫克個人對川普的就職委員會捐出100萬美元，也參加了就職典禮。蘋果也承諾，未來四年在美國投資逾5,000億美元。

亞馬遜

這段期間跌幅達26%。創辦人貝佐斯在川普勝選後，盛讚川普完成了「非凡的政治復出，以及決定性的勝利」。

亞馬遜對川普的就職委員會捐獻100萬美元，貝佐斯本人也出席了就職典禮。

Google

跌幅達27%，該公司對川普的就職基金捐出100萬美元。執行長皮伽除了出席就職典禮外，也恭賀川普勝選，並表示「我們正處於美國創新的黃金年代」。

高盛集團

跌幅也達27%。高盛元月曾捐款給川普就職基金，但金額不詳。該集團今年稍早也在年度申報文件中，將多元、平等、共融（DEI）政策的部分移除，與川普禁止DEI的行政命令舉措一致。

該集團董座兼執行長蘇德巍（David Solomon）過去曾在福斯商業電視網上，讚許川普「與企業界的互動」。

甲骨文

跌幅為28%。共同創辦人兼董座艾里森，是少數在2020年就公開支持川普的科技大廠執行長。他曾在當年2月在自己位於加州的幻象莊（Rancho Mirage）為川普舉行募款會。

艾里森和OpenAI執行長奧特曼與軟銀執行長孫正義，也正聯手主導規模5,000億美元、受到川普支持的AI基建計畫「星際之門」（Stargate）。

特斯拉

股價跌幅達48%。特斯拉股價近乎腰斬的原因，不僅來自投資人對關稅和衰退的恐懼，也因各地掀起對執行長馬斯克的公司和政府效率部（DOGE）的抗議浪潮。