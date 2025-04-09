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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

高額關稅 嚴重威脅沃爾瑪獲利

財經新聞組／綜合報導
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在經歷美股慘烈走勢後，華爾街仍在努力評估關稅對美國企業利潤的潛在影響。

對於零售巨頭沃爾瑪而言，Evercore ISI零售分析師梅力奇(Greg Melich)的初步計算顯示，投資人可能忽略了嚴重的利潤風險。

他在最新報告中警告：「如果對中國加徵50%的額外關稅、對世界其他地區徵收20%的額外關稅，並且不實施減稅或放鬆管制等措施，估計沃爾瑪2%的每股獲利壓力可能會增加3倍。」

梅力奇估計沃爾瑪進口的商品價值約為1050億元；現在面臨被川普徵收關稅的風險。

對沃爾瑪來說，關稅擔憂不止於此。

Levi's財務長辛格(Harmit Singh)在本周的財報電話會議上表示，「鑑於情況的不穩定和前所未見，影響尚不確定。」「我們正在進行情境規畫並確定不同的緩解策略。這是一個快速發展的宏觀形勢，我們必須觀察塵埃落定後的情況，以便提供盡可能有用的指導。」

現在的不確定因素是美國消費者將如何應對從汽車零件到牛仔褲等各種商品看似不可避免的價格上漲。在3月徵收關稅之前，沃爾瑪就曾表示，隨著產品價格開始上漲，消費者信心正在減弱。

此外，一些競爭對手由於擔心關稅而提高了食品價格，但沃爾瑪卻沒有。花旗分析師勒朱茲(Paul Lejuez)表示，這導致與競爭對手相比食品價格差距更大。「少數」競爭對手的酪梨價格調漲了 15%，這些酪梨主要來自墨西哥。

對消費者狀況的擔憂讓許多華爾街人士表示美國今年將陷入經濟衰退。

BCA Research資深策略師貝瑞津(Peter Berezin)表示，預計未來3個月內經濟衰退的可能性為75%，「傳統估算低估了貿易戰和DOGE裁員對經濟活動的可能影響。這意味著經濟成長將比預期放緩得更厲害。」他並不排除美國目前陷入經濟衰退的可能性。

關稅 沃爾瑪 華爾街

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