美股「恐慌指數」罕見飆破60意義為何？專家：一場危機

研究機構指出，VIX飆升到這麼高，通常意味著「一場需要立即性政策反應的危機」。（美聯社）

川普關稅釀美股股災，有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）4日飆破40，7日更竄升至逾60。研究機構指出，VIX飆升到這麼高，通常意味著「一場需要立即性政策反應的危機」。

道瓊社報導，DataTrek Research共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）表示，「VIX指數收盤點位很少高於40」，機率僅2.3%，且「自1990年起，VIX指數只在2008年金融海嘯 及2020年的新冠疫情 時期，才呈現相似水準。」

柯拉斯說，該指數之所以在近期突破40，主因是「美國政府的政策造成投資人信心危機，程度與戰爭及全球經濟遭受重大干擾的情況相仿」，並說，唯有改變政策，才能減少波動，並穩定股價。

他也回顧過去每一次VIX指數收盤點位高於40的時刻，及隨後的政策回應：

1998年，避險基金長期資本管理公司（LTCM）經營失敗，聯準會 隨即展開針對私部門的紓困措施。2001年發生九一一恐怖攻擊後，美國經濟也得到「漸進的」財政及貨幣政策支持。

2000年-2002年的股票熊市在2002年10月告終，當時國會批准對伊拉克展開軍事行動。

2008年金融海嘯期間，美國政府也對銀行體系提供紓困。時間更近的2020年，新冠疫情危機引發美國政府提出「5兆美元的財政刺激措施」，聯準會更將利率降至零的水準。

VIX指數在1998年（一天）、2008-2009（80天）、2010-2011（三天）、2020（22天）這幾個時間點，高於4日收盤的45.31點。