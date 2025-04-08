股災期間美元不升反貶 任永力堅稱：美元微笑理論仍有效

儘管美元在這波股災期間不升反貶，但提出「美元微笑」理論的任永力說，這個理論仍然有效。（路透）

Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen） 表示，儘管美元在最近這波風險資產拋售潮期間未能發揮其往常的避險作用，但「美元微笑」理論仍然有效。他仍堅持其長期以來看貶美元的觀點，預期美元將開始一場長達數年的修正。

這位前摩根士丹利分析師試圖反駁「美元微笑」理論的批評者，他在本周的報告說：「沒有，美元微笑理論並沒有過時。」他並強調，近來新興市場貨幣 和債券 的反彈也指向著更良性的經濟結果，「驅動美元微笑的是成長差異，而非股市表現」。

任永力提出的美元微笑理論，是指當美國經濟強勁擴張或深陷衰退，美元就會升值。他認為，經濟成長放緩時期對貨幣的挑戰更大，而美國經濟硬著陸尚未成為主流觀點。

美股在過去三個交易日大跌，瑞郎和日圓等其他傳統避險貨幣的表現都遠優於美元，連歐元都升值。自上周中以來，瑞郎勁揚近3%，日圓漲逾1%，彭博美元指數則下挫約0.2%。

如果貿易戰升溫並引發硬著陸，任永力預期，隨著避險資金流入美國公債，美元將湧現買盤，但他認為，這只是美元暫停其結構性修正，他還是堅持其長期以來看跌美元的觀點。

任永力認為，美元幣值被高估導致美國貿易逆差，因此需要引導美元貶值，以提升美國製造業在全球的競爭力。他並表示，「預期美元因關稅而升值並不合理」，所有跡象都顯示美元將開始一場長達數年的修正。