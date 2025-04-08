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「解放日」關稅後…高盛衰退預測機率 1周內升2次

財經新聞組／綜合報導
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「解放日」關稅事件發生後，高盛的衰退模型正加倍運作。在市場消化川普總統最新關稅的懲罰性影響之際，高盛在一周內第二次調升了其衰退風險機率。

以哈祖斯(Jan Hatzius)為首的該投行經濟學家目前預測未來12個月美國經濟衰退的可能性為45%，高於上周的35%。在此之前，高盛原本認為經濟衰退機率風險為20%。

哈祖斯認為有三個因素推動衰退機率升級的可能性：1. 關稅消息傳出後，金融環境的收緊程度「比預期的還要嚴重」。2. 由於可能遭遇抵制，前往美國的外國旅客已開始減少。3. 政策不確定性指標已飆升至「遠高於」上次貿易戰期間的水平。

哈祖斯表示，聯準會將被迫對經濟衰退做出反應，即使這意味著忍受更高的通膨，「在我們目前非衰退的基本預測中，預計聯準會將從6月開始連續3次降息25個基點，較之前的7月提前，將聯邦基金利率降至3.5-3.75%。在經濟衰退的情況下，預計聯準會將在明年降息約200個基點。」

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)表示，「此時此刻，需要採取防禦措施並注重穩定。轉向穩定、獲利佳且財務狀況良好的產業。」

高盛 聯準會 關稅

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