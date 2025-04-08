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華爾街多頭分析師一面倒轉空 奧本海默下修史指至5950點

財經新聞組／綜合報導
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關稅政策讓許多華爾街多頭分析師認栽，調降對史指的年底預期。（路透）
關稅政策讓許多華爾街多頭分析師認栽，調降對史指的年底預期。（路透）

由於川普總統宣布對等關稅導致股市下跌，華爾街策略師紛紛放棄對美股的看漲觀點，專家也迅速調降對2025年的預測。

奧本海默首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)成為最新一位調降史坦普500指數年底目標的策略師；他將基準指數今年收盤價的預測值從7100點大幅下修至5950點。在2025年初，他曾是華爾街最樂觀的策略師。

史托茲福斯寫道：「雖然預計在上周的關稅制度公告之後的貿易談判過程中，人們的頭腦可能會更加冷靜，但市場的反應和最近一些個股以及主要股指的跌幅顯示，我們需要在短期內調整預期。」

奧本海默加入高盛、RBC Capital Markets、巴克萊、Evercore ISI和Yardeni Research等投行之列，一起調降年底史指的預測。

史托茲福斯指出，投資人中已經瀰漫著「負面情緒」，「似乎將負面結果投射到了無限」。

Evercore ISI股票、衍生品和量化策略團隊負責人伊曼紐爾(Julian Emanuel) 將史指年底目標從6800點調降至5600點。史指已較2月19日的歷史高點下跌逾17%。

Evercore是3家將原本預測今年正回報修正為負回報的投行之一。史指2024年收於5881點。

政策不確定性已經加劇了資產波動，伊曼紐爾警告，消費者信心等調查數據所受的影響可能會蔓延至其他經濟數據。這將導致滯脹或「徹底衰退」，「投資人、執行長和消費者都不喜歡不確定性。」

在中國宣布反制對等關稅前，RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)將史指年底目標從6200點下修至5550點。

不到一個月前，這個年底目標才從6600點調降至6200點，代表隨著川普的政策繼續讓投資人感到意外，華爾街被迫迅速改變策略。

正如卡爾瓦西納所寫：「今年對史指的悲觀看法，已成為我們的最新基準預測。」

華爾街 關稅 奧本海默

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