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將緊急降息？市場估Fed年底前降息5碼 不排除下周前就行動

編譯廖玉玲／綜合外電
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隨著美國政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場將聯準會（Fed）今年降息次數預估由三次提高到五次。市場也愈來愈預期下周前將緊急降息。 （路透）
隨著美國政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場將聯準會（Fed）今年降息次數預估由三次提高到五次。市場也愈來愈預期下周前將緊急降息。 （路透）

彭博資訊報導，隨著川普政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場如今預估美國聯準會（Fed）今年將再有五次降息。市場也愈來愈預期Fed將祭出緊急降息。

根據隔夜利率交換市場走勢，市場定價顯示聯準會到年底前將基準利率調低125個基點（5碼），相當於降息五次、每次25個基點。就在上周，市場還篤定會有三次降息。

市場的資料還顯示，Fed下周前將基準利率調降1碼的機率約為40%，但Fed下一次政策會議要到5月7日才舉行，意味市場認為Fed將採取緊急行動。

全球市場遭恐慌情緒席捲，川普對上周宣布的激進關稅，至今幾乎沒有表現出退讓的意願。他在6日晚間對記者表示，「先別管市場了」。

 

Pepperstone的高級研究策略師Michael Brown表示，完全沒有好消息，「市場狀況愈來愈糟」， 「政策轉向，無論是白宮還是聯儲會，都是市場所渴望的。就目前而言，兩者似乎都不大可能出現，這將導致更多的經濟和市場陣痛。」

交易員也同步調整了對歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）的降息押注，預期決策者將不得不採取行動來保護經濟。互換市場走勢目前顯示，這兩家央行今年都將會降息3碼，第四次降息的機率約為50%。

Fed主席鮑威爾上周五在一場演說中明確表示，儘管市場動盪，但他不急於降息，強調通膨仍居高檔，意味著鑒於關稅可能暫時推高物價，決策者需要謹慎行事。

降息 央行 利率

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