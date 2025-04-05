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Fed主席鮑爾警告 美通膨將升高 短期不急著調整利率

編譯任中原／綜合外電
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Fed主席鮑爾。（美聯社）
Fed主席鮑爾。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾警告，美國經濟可能面臨一段物價較高、成長較疲弱的時期，原因是總統川普宣布的關稅高出預估。鮑爾暗示Fed對於如何因應關稅衝擊持審慎態度，因為Fed要確定一次性的物價上漲不會造成持久性的通膨升高。

鮑爾發表談話前，川普呼籲Fed「現在正是降息的絕佳時機」，但鮑爾隨後強調，Fed必須穩定通膨預期，央行短期內不必急著調整利率，因官員等待政府政策和其影響性變得更加清晰。

市場也認為Fed今年會更積極降息，貨幣市場目前已完全反映今年全年會降息4碼的預期，另有超過五成機率降息5碼。在關稅宣布之前，市場僅預期降息3碼。美國10年期公債殖利率盤中一度跌破3.9%，回落到總統選舉日以來谷底。

鮑爾4日在美國商業編輯及寫作促進協會一場活動上表示：「現在已很清楚，這波關稅調高的幅度將遠高於預期，對經濟影響也可能如此，包括通膨升高而且經濟成長減緩。」鮑爾指出，Fed對目前採取的「觀望」立場仍然放心，且Fed聚焦於確定民眾在關稅上升後，對通膨預期是否將會減緩。

Fed官員聚焦於關稅上升的衝擊被吸收後，經濟將如何演變；他們尤其關注消費者及企業如何預期未來幾年的通膨走勢，因為他們相信通膨預期將會自我實現。經濟學者預測今年通膨率將因為新關稅措施，而比原先的升幅至少高出1個百分點。

鮑爾警告即便在物價暫時性上漲之後，通膨仍可能居高。他表示，「儘管關稅高度可能至少暫時性推升通膨，但這項效應也可能會更持久。」他指出，要避免這種結果，取決的因素包括物價上升的幅度，及經濟要花多久才能吸收掉關稅的衝擊。他強調，「我們的責任是使較長期的通膨預期維持穩定，確定一次性物價上漲不會成為持久的通膨問題」。

鮑爾把重點放在通膨，凸顯央行官員對關稅造成的經濟弱化，並沒有先制性的因應能力；這意味著Fed只有在失業增加及支出減緩真正發生之後，才會關注如何緩和這些衝擊。

關稅 鮑爾 降息

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