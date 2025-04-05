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川普關稅引爆市場巨震 避險基金遭遇疫情以來最大規模保證金追繳令

編譯易起宇／綜合外電
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川普關稅引發全球金融市場動盪，避險基金遭遇了自2020年新冠疫情爆發以來、最大規模的保證金追繳令（margin call）。 （美聯社）
川普關稅引發全球金融市場動盪，避險基金遭遇了自2020年新冠疫情爆發以來、最大規模的保證金追繳令（margin call）。 （美聯社）

在美國總統川普關稅引發全球金融市場重挫後，避險基金遭遇了自2020年新冠疫情爆發以來、最大規模的保證金追繳令（margin call）；當年疫情導致全球大部分經濟陷入停擺。

英國金融時報（FT）報導，據三名知情人士表示，華爾街銀行已要求它們的避險基金客戶追繳保證金，因為這些避險基金的持有部位價值已經暴跌。多家大銀行向客戶發出的追繳令規模已達到自2020年疫情爆發以來最大。

這件事情所突顯出的是，美國總統川普3日宣布的關稅，以及隨後4日中國發布的報復性關稅，還有其他許多國家也已準備好回應，對全球市場所造成的巨大動盪。史坦普500指數過去一周寫下自2020年來最慘烈的跌幅，石油和風險較高的公司債也遭到嚴重拋售。

據兩名知情人士表示，華爾街主要經紀商（prime broker，負責貸款給避險基金）的團隊4日一早就進到辦公室開會，準備向客戶發出大量追繳保證金通知。

據摩根士丹利（大摩）主要經紀部門的最新周報，3日是美國多頭／空頭股票基金自2016年有紀錄來表現最差的一天，平均資金規模下滑了2.6%。

該報告指出，避險基金3日當天賣出的所有股票部位規模，追平了2023年美國地區銀行危機和2020年新冠疫情拋售潮所達到的最高紀錄水準。集中拋售的類股包括高市值科技股、AI相關軟體和半導體股、頂端消費者相關股和投資銀行股。

大摩報告表示，這些賣掉的股票使美國股票基金的淨槓桿比率下滑至42%，達到18個月來最低。

要是避險基金最近幾周沒有為了回應川普一直威脅的貿易戰，而縮減其股票部位和降低與銀行間的槓桿，這波損失可能還會更大。

另一個對避險基金而言的混亂徵兆是金價在4日大跌了2.9%，黃金傳統上是所有投資人的避險天堂。渣打銀行貴金屬分析師庫柏表示，這意味著現在就連投資黃金也有可能會讓人被追繳保證金。

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