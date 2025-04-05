我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA攜華埠民代宣布：堵車費收入促地鐵無障礙化

川普與陰謀論者會面後…不只郝格遭撤換 國安局傳14人被開除

血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
道瓊工業指數繼前一交易日大跌1,679點後，周五又暴跌2,231點。（歐新社）
道瓊工業指數繼前一交易日大跌1,679點後，周五又暴跌2,231點。（歐新社）

美國總統川普祭出高額關稅、中國隨即對等反制，美國股市周五聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國你來我往的關稅即將生效且難見轉圜，投資人不敢樂觀。

道瓊工業指數繼前一交易日大跌1,679點後，周五又暴跌2,231點；史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五跌幅更甚，分別大跌6%和5.8%。科技股全面走跌，蘋果、亞馬遜等大型科技股領跌，拖累那斯達克綜合指數自去年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。

史坦普500指數一周下來重挫9.1%，創下五年前新冠疫情爆發以來最慘烈的單周頹勢。

費城半導體指數周五大跌7.6%，台積電ADR再跌6.7%，一周下來各跌逾16%和11%。

川普10%的普遍關稅已於周六（5日）生效，對多國課徵更高「對等關稅」也將於周三（9日）上路；全球最大出口國中國周五宣布對所有美國進口商品加徵34%關稅，也將同步生效。

巴克萊全球研究部主管拉賈迪亞克夏（Ajay Rajadhyaksha）說：「如果這些對等關稅在4月9日之前沒有被撤回，我看是不會，那美國和歐盟很可能都會陷入衰退。除非這場全球貿易戰很快結束，否則我們認為美國今年將步入衰退。」

聯準會（Fed）主席鮑爾也警告，川普推動的關稅將帶來「通膨升高而經濟成長減緩」。他說：「現在已很清楚，這波關稅調高的幅度將遠高於預期，對經濟影響也可能如此。」

鮑爾也強調，Fed 必須穩定通膨預期，言下之意是短期內可能不會升息。在鮑爾談話之前，川普還呼籲Fed「現在正是降息的絕佳時機」。

市場也認為Fed今年會更積極降息，貨幣市場目前已完全反映今年全年會降息4碼，另有超過五成機率會再降5碼。在關稅宣布之前，市場僅預期降息3碼。美國10年期公債殖利率盤中一度跌破3.90%，回落到總統選舉日前以來谷底。

摩根大通周五大幅調降2025年美國經濟的預測，由原先成長0.3%下修為萎縮 0.3%；花旗也將美國 2025 年的經濟成長預測，從先前的 0.6% 下修至 0.1%。

衡量美股預期波動性的指標、有「恐慌指數」之稱的VIX 指數周五大漲 15.1 點至 45.1，創下 2020 年以來最高水準。

瑞士百達資產管理公司首席策略師帕歐里尼（Luca Paolini）說：「市場血流成河，更大的痛苦顯然還在後頭，因為愈演愈烈的貿易戰有可能讓美國經濟陷入衰退。」 「中國進行報復不足為奇。但這也無可避免會導致衰退，損害已經造成，除非川普讓步。」

有投資人仍寄望川普未來幾天能和部分國家達成協議，收回部分關稅；但也有不少人質疑川普是否會作出任何讓步。

川普表示，越南領導人蘇林願意取消對美關稅，以換取美國對進口自越南的商品加徵懲罰關稅。Nike和Lululemon周五分別反彈3%。

花旗策略師克羅納特（Scott Chronert）周五指出，不論最後是否談成協議，對消費者和企業信心的打擊恐怕已經造成。

技術分析師警告，史坦普500指數已自今年高點回落逾17%，且跌破去年8月的谷底5,200點的支撐線，也可能會陷入空頭。

Roth MKM首席技術策略師歐哈拉（JC O'Hara）說：「我不想太悲觀，但如果投資人不進場，下周可能會非常難熬。」

關稅 川普 降息

上一則

分析師：美製iPhone成本恐達3500元

下一則

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

延伸閱讀

關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息

關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息
智庫引WTO數據：各國對美關稅 不到川普所指控的10%

智庫引WTO數據：各國對美關稅 不到川普所指控的10%
川普與陰謀論者會面後…不只郝格遭撤換 國安局傳14人被開除

川普與陰謀論者會面後…不只郝格遭撤換 國安局傳14人被開除
川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產