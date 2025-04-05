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就業強於預期 勞動市場持穩

財經新聞組／綜合報導
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美國勞工部報告，3月就業成長強於預期，至少暫時證明勞動市場仍呈穩定。

4月非農就業人數增加22.8萬人，高於2月修正後的11.7萬人，也優於《道瓊》預測的14萬人。

然而，由於勞動參與率也有所上升，失業率升至4.2%，高於預測的4.1%不變。

高盛資產管理公司多部門固定收益投資主管羅斯納表示：「優於預期的就業報告將有助於緩解對美國勞動市場立即疲軟的擔憂。」「然而，這個數字已經成為配菜，市場只關注主菜：關稅。」

雖然1月和2月的數據大幅下修，但3月數據顯示勞動市場依然強勁。除了2月初值減少3.4萬人外，1月新增就業數僅11.1萬人，較初值少了 1.4萬人。

醫療保健是領先的成長領域，與前幾個月一致。該行業增加了5.4萬個就業崗位，幾乎與其12個月均值一致。其他成長領域包括社會援助和零售業，都增加了2.4萬個職位，而運輸和倉儲業則增加了2.3萬個職位。

雖然馬斯克透過政府效率部(DOGE)削減聯邦政府工作人員數量，但聯邦政府職位僅減少4000個。然而美國勞工統計局將領取遣散費或帶薪休假者也視為就業。顧問公司Challenger, Gray & Christmas的報告顯示，與DOGE相關的裁員總數已超過27.5萬人。

聯邦政府 高盛 勞工部

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