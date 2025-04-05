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美3月就業數據出現分歧信號 Fed下調利率立場估不變

編譯任中原／綜合報導
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美國3月就業報告各項數據表現分歧，就業人數激增，但失業率上升，工資年升幅也減緩。由於3月就業尚未反映川普大幅提高關稅的影響，加上經濟不確定性偏高，預料這份報告預料將不會使聯準會（Fed）改變目前的減緩降息速度的立場。

美國勞工統計局4日公布，3月非農業就業人數增加22.8萬人，遠高於於預估的14萬人增量，更比2月11.7萬人（修正數）增量高出近一半；另外今年1、2兩個月就業人數共下修4.8萬人。

民間部門就業增加20.9萬人，高於預估的13.5萬人，及2月時的11.6萬人（修正數）增量；製造業增加1千人，低於預估，也低於2月時的8千人增量。醫療、運輸倉儲及休閒接待業就業增加最多。零售業就業也回升。

平均時薪月升0.3%，符合預估，但高於2月時的0.2%（修正數）升幅；比去年同期上升3.8%，低於預估及2月時的4.0%升幅；平均每人每周工時為34.2小時，符合預估，與2月時的34.2小時（修正數）一致。

失業率再度上升0.1個百分點，為4.2%，高於預估的4.1%。勞動參與率回升0.1個百分點，為62.5%，顯示勞動力供給增加；就業不足率由8.0%小幅下降到7.9%。

經濟學者指出，3月就業報告的資料蒐集時間是到3月中旬為止，企業並未料到川普會如此大幅提高關稅，因此關稅對就業的衝擊可能要等到5月初公布4月就業報告時才會比較明顯；由於關稅帶動物價上漲，將壓抑消費支出，零售業就業最可能受到打擊。

利率期貨市場目前預期Fed於5月降息1碼的機率為50%，最遲6月將會開始降息，並預期今年共將降息4碼。但分析家指出，關稅既壓抑經濟成長，同時又將推升通膨，令Fed決策陷入兩難。

高盛資產管理公司多部門固定收益投資主管羅斯納說：「今天優於預期的就業報告，將緩解美國勞動市場立即疲軟的擔憂。然而，這個數字如今已變得沒那麼重要，市場正關注的大事是：關稅。」

關稅政策也可能導致更多民間部門裁員。例如，全球第四大車廠Stellantis日前已宣布暫時裁員約900人，受影響的地方包含數座美國的動力系統與沖壓設施。

關稅 降息 零售業

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