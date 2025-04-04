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汽車關稅成本首年恐逾300億 將導致美銷量下降

財經新聞組／綜合報導
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顧問公司安德森經濟集團(AEG)表示，美國總統川普對汽車進口徵收25%的關稅，可能導致美國消費者在第一年損失超過300億元的汽車價格，並導致汽車銷量下降。

預計製造商將在第一年承擔部分關稅成本，但最終將改變生產，並可能停止進口某些小量型號到美國市場。

AEG預計製造商將減少在美國銷售的車款數量，將部分生產轉移到美國，並將幾乎所有與關稅相關的成本轉嫁給消費者。

川普上個月宣布對進口汽車和輕型卡車徵收25%的關稅。

根據分析，該關稅每年涵蓋價值超過4600億元的汽車及汽車零件進口。

AEG執行長安德森表示：「如果你想買一輛新車，而且找到了你喜歡的，我的建議是馬上買。」「如果你有一輛值得信賴的二手車，我的建議是確保它保養良好，因為你可能會比之前預期的使用它更長的時間。」

對於在美國生產或組裝的車型，AEG估計關稅可能使經濟型汽車額外增加2500至5000元成本，中型汽車增加5000至8000元，SUV和豪華車型增加1至1.5萬元。

該顧問公司估計，從歐洲和亞洲進口的汽車可能因關稅影響，小型車的關稅影響為8000至1萬元，而豪華車、SUV和運動型汽車的關稅影響則可能高達2萬元甚至更高。

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