德銀警告美元面臨信任危機

德意志銀行警告美元面臨信任危機的風險，並表示資本流動配置的重大轉變可能取代貨幣基本面，導致匯率走勢失序。由於美國總統川普的最新關稅引發對美國經濟衰退風險的擔憂，美元面臨廣泛的拋售壓力。

德意志銀行外匯分析師薩拉維洛斯在報告中表示，美元加速下跌對全球央行來說都是不受歡迎的。他在談到歐洲央行(ECB)時表示：「ECB最不希望由於對美元信心的喪失、加上關稅導致歐元大幅升值，從而引發外部強加的通貨緊縮衝擊。」

特斯拉 首季德國 銷量跌62%

德國道路交通機構KBA表示，3月特斯拉在德國的銷量下降了42.5%，不過電動車的銷量整體有所回升。KBA在其官網上表示，特斯拉3月在德國銷售了2229輛，較去年同期下降42.5％。

2025年1月至3月特斯拉銷量較去年同期下降62.2%至4935輛。相較之下，3月新註冊的電動車總數增加了35.3%。受全球競爭加劇、執行長馬斯克政治活動遭遇強烈反對以及部分客戶等待其最暢銷的Model Y更新的影響，特斯拉上季銷量暴跌13%至近3年最低水平。

3月聯邦裁員數 疫情 後新高

職業仲介機構Challenger, Gray & Christmas發布的最新報告顯示，聯邦政府裁員人數激增，導致3月裁員速度接近創紀錄水平，僅次於2020年新冠疫情封鎖期間。

聯邦政府3月休假人數總計21萬6215人，而勞動力總體裁員人數為27萬5240人。過去兩個月，27個機構約有28萬253人被裁員，這與馬斯克領導的政府效率部及其削減聯邦勞動力的努力有關。根據自1989年以來的記錄，只有疫情初期的2020年4月和5月裁員總數超過這個數字，當時裁員總數超過100萬。

首申失業救濟金人數略降

上周申請失業救濟金的人數量略有下降，仍維持在近幾年同一水準。美國勞工部公布，截至3月29日當周申請失業救濟金人數減少6000人至21.9萬人，低於分析師預測的22.6萬人。

4周移動平均申請數減少1250人至22.3萬人。有一周時間落差的持續申領人數增加5.6萬人達190萬人。是2021年11月以來的最高值。每周申請失業救濟金人數被視為裁員人數指標，過去幾年大多維持在20萬至25萬之間。