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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

特斯拉首季交車33.6萬輛低於預期 德國占比急降至4%

財經新聞組／綜合報導
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剛創下2022年以來表現最差單季的特斯拉發布報告指出，2025年第1季總交車數為33萬6681輛；總產量為36萬2615輛。

根據StreetAccount數據，投資人預計特斯拉汽車交車數將在36至37萬輛之間。特斯拉的投資人關係團隊向特定分析師發送一份公司彙編的共識報告顯示，平均預測交車數約為37萬7590輛。市場預測機構Kalshi預測特斯拉交車數為35.2萬輛。

2024年第1季特斯拉交車數為38萬 6810輛，產量為43萬3371輛。

交車數與特斯拉報告的汽車銷售量最為接近，但在公司財報上並沒有明確定義。

特斯拉並未公布按車型或地區劃分的銷售量和產量。不過該公司表示，截至3月31日當季，最受歡迎的Model 3和Model Y車型生產了34萬5454輛，交車32萬3800輛。

該公司報告中，其他車型交車數為1萬2881輛，其中包括鋼版車身的Cybertruck。

本季，特斯拉部分工廠按計畫進行部分關閉，以便升級生產線，開始生產其熱銷的Model Y SUV的重新設計版本。

但特斯拉必須應對電動車競爭的猛烈衝擊和聲譽損害。第1季，由於執行長馬斯克的政治言論及其在川普總統第二任期內所做的工作，該公司遭遇了一波又一波的抗議、抵制和一些犯罪活動；這些活動針對特斯拉汽車和設施。

在花費2.9億元幫助川普總統重返白宮後，馬斯克領導了政府效率部(DOGE)，大幅削減成本、取消法規並裁減數萬個聯邦工作崗位。

作為全球首富，馬斯克也插手歐洲政治，並在2月的德國選舉中為反移民的德國選擇黨(AfD)助選。特斯拉在歐陸的業務陷入困境。

根據EU-EVs.com追蹤的數據，在歐洲15國中，特斯拉的市占率從去年同期的29.3%下降至第1季的17.9%。在德國，特斯拉電動車市場占比從16%左右暴跌至4%。

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