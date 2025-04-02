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美就業數據強彈沖淡隱憂 勞工流動性下降 顯示勞動市場穩健

編譯林文彬／綜合外電
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美國民間企業3月增聘員工人數高於預期，從2月增聘不到10萬人的疲弱表現反彈，沖淡勞動市場和整體經濟正在降溫的憂慮。(美聯社)
美國民間企業3月增聘員工人數高於預期，從2月增聘不到10萬人的疲弱表現反彈，沖淡勞動市場和整體經濟正在降溫的憂慮。(美聯社)

美國民間企業3月增聘員工人數高於預期，從2月增聘不到10萬人的疲弱表現反彈，沖淡勞動市場和整體經濟正在降溫的憂慮。

ADP研究所2日公布，民間部門3月就業人數增加15.5萬人，彭博資訊訪調的經濟學家僅一人預估值高於這個數字，2月數據上修為新增8.4萬人。

薪資方面，美國留在原職的勞工，3月薪資比去年同期成長4.6%，換工作的人增加6.5%，落差追平近期低點，顯示想換工作的勞工流動性下降，但數據整體而言仍顯示勞動市場穩健。

ADP首席經濟學家李察森（Nela Richardson）說：「儘管政策籠罩不確定性，消費者心態悲觀，最終結果顯示3月數據對經濟和大大小小的雇主而言仍是好消息。」

ADP報告出爐時間比市場更密切關注的勞工統計局（BLS）非農就業報告來得早，被稱為「小非農」，兩者不同點在於BLS的非農就業報告涵蓋政府就業。市場預期4日出爐的美國3月非農就業報告將顯示，就業人數增加14萬人，略低於2月的15.1萬人，失業率可能維持在4.1%。

ADP 3月就業報告傳達的訊息，與前一天公布的最新職缺數據正好相反。

1日出爐的JOLTS數據顯示，美國2月職缺總數減少19.4萬個至757萬個，低於市場預估的766萬個，以零售、金融服務和休閒等產業職缺減少最多，意味勞動市場可能正在降溫。

被視為全球貿易風向球的丹麥貨櫃航運集團馬士基（Maersk），同日也為美國經濟捎來好消息。馬士基在最新全球市場展望中表示，儘管情勢動盪，美國今年來需求仍持續熱絡，今年第1季貿易量成長。

展望未來，馬士基仍預期2025年美國經濟不會陷入萎縮，但關稅可能導致前景蒙上陰影。

馬士基商務長基爾達爾（Karsten Kildahl）說：「我們瞭解情勢可能改變，但數據顯示美國2025年第1季大致延續2024年下半年的需求動能。」

美國總統川普2日公布對等關稅，推翻過去數十年自由貿易取得的進展。馬士基警告美國關稅可能衝擊全球貿易流，並透露該公司正在觀察「領先指標」，其中以美國消費者信心連續四個月下滑，令人對未來需求特別感到憂心。

馬士基說：「消費者對已察覺風險及金融不確定性做出的反應，最終可能導致支出變得謹慎，漣漪效應可能隨之加劇。」

另一方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德也警告，川普關稅計畫將殃及全球。ECB官員施納貝爾（Isabel Schnabel）則指出，貿易分崩離析可能大幅推升全球通膨，經濟成長可能受創。

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