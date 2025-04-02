迷因股再發威？挺川普的Newsmax上市兩天飆漲2230%

Newsmax 這種漲法不禁讓人聯想到 2020 和 2021 年的迷因股狂潮。（路透）

Newsmax 上市第二天股價繼續暴漲，掛牌以來已飆漲 2,230%，這種「迷因股 」的漲法，讓這家保守派媒體公司市值一舉超越福斯集團（Fox）。

周二，Newsmax 股價再度飆漲近 180%，收在 233 美元，延續首日暴漲 735% 的氣勢，當天曾多次觸發熔斷。此波漲勢讓公司市值一口氣增加 192 億美元，成交量超過 1,000 萬股。

Newsmax 目前市值已達 300 億美元，超越旗下擁有福斯新聞（Fox News）、Fox Sports 和串流平台 Tubi 的福斯集團。

這波股價飆升也讓創辦人和大股東大賺一票，創辦人兼執行長魯迪（Christopher Ruddy）持有該公司近1/3股權，市值約為 91 億美元，彭博億萬富豪指數顯示，他的財富已超過艾克曼（Bill Ackman）與庫班（Mark Cuban）等知名億萬富豪。 盈透證券（Interactive Brokers）創辦人彼得菲（Thomas Peterffy）為第二大股東，持股市值高達 54 億美元。

這對一家長年虧損的有線電視頻道業者來說，實屬意外。監管文件顯示，Newsmax 去年營收為 1.71 億美元，虧損高達 7,200 萬美元。

魯廸曾任紐約郵報（New York Post）記者，1998年創立 Newsmax，是川普 長年好友，經常出入川普位於海湖莊園的高爾夫度假村。

Newsmax 也在自家節目中推廣上市，畫面跑馬燈打出「成為 NEWSMAX 的股東！」等標語。魯迪去年 7 月在 Newsmax 官網發表社論說：「我們希望成千上萬像你一樣的美國人能成為 Newsmax 的共同擁有人，」並引導觀眾上「NewsmaxInvest.com」購買股票。

魯迪寫道：「Newsmax 崛起，是因為像你這樣的美國人已厭倦媒體偏見，這種偏見如今已到了岌岌可危的程度。」

但Newsmax 這種漲法不禁讓人聯想到 2020 和 2021 年的迷因股狂潮，當時投資人一窩蜂湧入特定股票，推高股價至驚人價位，完全脫離基本面。2021 和 2022 年間，有十多家公司在 IPO 後股價同樣出現暴衝，多數是市值規模極小的企業。這些公司股價在華爾街 內外投機炒作下扶搖直上，最終多數回跌超過九成。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「這就像川普媒體公司（DJT）掛牌市場反應的類固醇版。」

看漲的投資人開始貼出迷因圖嘲諷唱衰者，有人把這支股票稱作「新版 GME」，炫耀輕鬆賺進的報酬。用戶一邊貼出迷因圖和 GIF，一邊喊出股價目標要衝上每股 500 甚至 1,000 美元，卻未提出任何投資理由。

過去五年來，美股僅有七家公司在掛牌首日漲幅超過 700%，這些股票確實為短線交易帶來豐厚報酬，但從長期來看，這類公司最終都表現慘淡：這些股票平均從 IPO 價位下跌近 94%，距離高點更幾乎腰斬 99%。

香港金融服務公司華通金融也在周二完成IPO，募資1,750萬美元，當天掛牌並開始交易，股價暴漲396%，在短短四小時內觸發至少13次熔斷機制。

該公司股票代號為「WTF」，在投資人交流平台Stocktwits 上也被大量提及，並與 Newsmax 一同出現在不少貼文。