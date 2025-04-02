分析師看好微軟AI創新效應 目標價500元優於大盤

微軟 股價第1季上漲12%，RBC Capital Markets分析師賈魯利亞(Rishi Jaluria)將這家科技巨頭添加到他的「首選」名單中。

他在給客戶的報告中寫道：「我們認為投資人低估了微軟在基礎設施和應用層帶來的生成式人工智慧(GenAI )創新，並將近期股價表現不佳視為買入機會。」「我們相信，在AI的發展趨勢、產能持續上線以及Azure的『AI光環效應』推動下，Azure的成長將重新加速。」

看漲觀點背後的原因包括微軟透過Azure成為企業軟體和公有雲端市場的領導者。他預計微軟在2025到2026財年期間的複合年增率(CAGR)將保持在10-15%。

他補充說，微軟可能會進入超自動化等新市場以推動其成長。最後，微軟Office的安裝基數可能會繼續擴大。

賈魯利亞為微軟設定500元的目標價，較當前價格水準上漲33%，評級為優於大盤。在發布微軟研究報告的58位分析師中，91%的人將該股評為強力買進或買進。

微軟的股票是第1季「七巨頭」中表現第四差的股票。特斯拉最差，下跌38%，輝達下跌21%，Google下跌19%，亞馬遜下跌14%。

第1季微軟股票遭拋售的背後有三個因素。首先，隨著川普關稅擔憂情緒蔓延，投資人紛紛撤出大型科技股，轉而購買黃金和醫療保健股等被視為避險的資產。其次，自從DeepSeek今年1月取得突破性進展以來，投資人一直擔心2025年AI投資將大幅放緩；而微軟一直是AI基礎設施的積極投資者，最引人注目的是對OpenAI的支持。

最後，微軟第4季表現有些不盡人意。商業雲端部門的銷售額年增21%達到400億元，低於華爾街 預期的411億元；包括Azure平台在內的微軟智慧雲端業務營收達255億元，也低於華爾街預計的258億元。而且雲端運算的毛利率低於預期。