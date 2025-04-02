我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

分析師看好微軟AI創新效應 目標價500元優於大盤

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

微軟股價第1季上漲12%，RBC Capital Markets分析師賈魯利亞(Rishi Jaluria)將這家科技巨頭添加到他的「首選」名單中。

他在給客戶的報告中寫道：「我們認為投資人低估了微軟在基礎設施和應用層帶來的生成式人工智慧(GenAI)創新，並將近期股價表現不佳視為買入機會。」「我們相信，在AI的發展趨勢、產能持續上線以及Azure的『AI光環效應』推動下，Azure的成長將重新加速。」

看漲觀點背後的原因包括微軟透過Azure成為企業軟體和公有雲端市場的領導者。他預計微軟在2025到2026財年期間的複合年增率(CAGR)將保持在10-15%。

他補充說，微軟可能會進入超自動化等新市場以推動其成長。最後，微軟Office的安裝基數可能會繼續擴大。

賈魯利亞為微軟設定500元的目標價，較當前價格水準上漲33%，評級為優於大盤。在發布微軟研究報告的58位分析師中，91%的人將該股評為強力買進或買進。

微軟的股票是第1季「七巨頭」中表現第四差的股票。特斯拉最差，下跌38%，輝達下跌21%，Google下跌19%，亞馬遜下跌14%。

第1季微軟股票遭拋售的背後有三個因素。首先，隨著川普關稅擔憂情緒蔓延，投資人紛紛撤出大型科技股，轉而購買黃金和醫療保健股等被視為避險的資產。其次，自從DeepSeek今年1月取得突破性進展以來，投資人一直擔心2025年AI投資將大幅放緩；而微軟一直是AI基礎設施的積極投資者，最引人注目的是對OpenAI的支持。

最後，微軟第4季表現有些不盡人意。商業雲端部門的銷售額年增21%達到400億元，低於華爾街預期的411億元；包括Azure平台在內的微軟智慧雲端業務營收達255億元，也低於華爾街預計的258億元。而且雲端運算的毛利率低於預期。

微軟 AI 華爾街

上一則

蘋果AI手機支援包含簡體中文在內更多語言 拚5月進中國

下一則

輝達晶片缺貨效應 中國雲端商騰訊、阿里砸錢搶租算力

延伸閱讀

超人氣沙盒遊戲Minecraft驚喜更新 新玩法僅限愚人節當天

超人氣沙盒遊戲Minecraft驚喜更新 新玩法僅限愚人節當天
OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構

OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構
阿里示警後 華爾街也憂AI泡沫化 相關支出恐更趨緩

阿里示警後 華爾街也憂AI泡沫化 相關支出恐更趨緩
天主教年輕化 梵蒂岡與微軟麥塊合作 電玩嬉遊大教堂

天主教年輕化 梵蒂岡與微軟麥塊合作 電玩嬉遊大教堂

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網