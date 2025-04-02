歐元區3月通膨率降至2.2%

根據統計局歐盟統計局發布的初步價值數據，歐元區3月通膨率年率一如預期降至2.2%；略低於2月的2.3%終值。不包括波動較大的食品、能源、酒精和菸草價格的所謂核心通膨率從2月的2.6%小幅降至3月的2.4%。長期徘徊在4%左右備受關注的服務業通膨率也從上個月的3.7%降至3月的3.4%。這些數據提升了歐洲央行(ECB)在4月17日會議上進一步降息25個基點的預期。在歐元區通膨數據公布後，市場預計降息的可能性約為80%。

波音 否認737MAX產量波動

波音公司否認媒體有關737 MAX產量波動的報導，聲稱今年以來產量尚未達到每月38架，而且最近產量也沒有下降。業界刊物《氣流》(The Air Current)先前報導，波音這款備受關注的暢銷飛機的產量2月已達到38架，但由於機翼系統安裝延遲，產量回落至每月31架。

特斯拉 首季荷蘭銷量幾腰斬

最新數據顯示，2025年第1季特斯拉在荷蘭的銷售量較去年同期幾乎下降了一半。今年1至3月，荷蘭共註冊了3443輛新特斯拉汽車，低於2024年前三個月的6842輛。

嬌生 百億和解遭駁 不再上訴

美國破產法官拒絕嬌生公司提出的100億元和解提議。該提議意在結束數萬起指控其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品導致卵巢癌的訴訟。這是該醫療集團破產策略第三次在法庭上失敗。嬌生公司計劃「重返侵權法體系，提起訴訟並擊敗這些毫無根據的滑石粉索賠」，並且不打算對裁決提出上訴。該提議的反對者包括一些癌症受害者的律師和政府破產監管機構；他們認為，第三次破產與前兩次一樣，應該被駁回，因為嬌生公司並沒有陷入「財務困境」。

禮來控藥房生產複合減肥藥

禮來公司起訴兩家混合使用Zepbound和Mounjaro的藥局，聲稱這兩家公司規避美國食品藥物管理局(FDA)的禁令，並引誘人們不用禮來的藥品。禮來公司在德拉瓦州和新澤西州提起的訴訟中指控，Strive Pharmacy和Empower Pharmacy兩家公司虛假宣傳其產品，聲稱為經過臨床測試並按照嚴格的安全標準生產的個性化藥物。禮來公司辯稱，這些說法正在讓人們轉向複合藥物，而不採用FDA批准的治療方法。