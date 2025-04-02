美2月底職缺757萬個創4年低點 勞動市場持續緩慢降溫

由於勞動市場持續呈現緩慢降溫的跡象，2月職缺數量徘徊在4年來最低水準附近。

美國勞工統計局的最新數據顯示，2月底空缺職位數量為757萬個，較1月的776萬個減少。2月的職缺數量仍接近2021年初的水平，創去年9月以來的最低水準。

1月的空缺職位數量較最初報告的774萬個有所上調。經濟學家原本預計2月職缺數量為766萬個。

職缺和勞動力流動調查(JOLTS)也顯示，2月招募人數為540萬，略高於1月的539萬。招聘率不變，為3.4%。報告還顯示，作為工人信心指標的離職率從前月的2.1%下降至2%。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家侯登(Nancy Vanden Houten)在報告中寫道：「2月JOLTS報告顯示勞動市場狀況有所降溫，但這不太可能動搖聯準會 的觀點，即在監測通膨進展的情況下，就業市場足夠穩定，可以承受一段較長時間的利率 不變。」

招募率和離職率都徘徊在10年來的最低水準。景順首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)表示，一旦裁員人數開始增加，可能讓勞動市場陷入困境，「而且預計未來會出現這種情況，而就業成長仍然相當疲軟，那就有問題了。」「這也凸顯出滯脹的風險，或者至少是經濟減速和潛在衰退的風險正在增加。