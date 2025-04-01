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「美聯電」話題 川普新思路 晶圓雙雄泛美化矽盾打折扣

記者李孟珊／台北即時報導
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日媒披露全球第五大晶圓代工廠美商格芯（GlobalFoundries）可能與聯電合併，業界認為，川普上任後，台積電擴大投資美國恐成「美積電」，一旦格芯與聯電合併，也將成「美聯電」，背後隱藏川普政府新思路。

聯電對此表示，目前沒有進行中的合併案。惟業界分析，在台積電協助英特爾晶圓代工事業遲遲無法拍板下，若能先把格芯與聯電「送做堆」，對川普政府堪稱利大於弊，但對台灣而言，兩大晶圓代工廠先是台積電大舉投資美國，若聯電也「入籍美國」，「矽盾」的效力恐大打折扣。

業界分析，聯電與格芯分居全球第四、五大晶圓代工廠，此次合併消息可能是美方獲得台積電加碼千億美元投資後，拋出另一個試水溫的議題。川普政府「四大算盤」打得精，主要方向不外乎擴大美國半導體量能、防堵紅色供應鏈擴大等。

首先是台積電赴美加碼投資設廠後，若也把聯電加入美方勢力，即便聯電相對沒有能量在美國建廠投資，但也可藉此擴大美國晶圓代工相關勢力範圍。

其次是面對中芯國際、華虹等中國成熟製程勢力快速崛起，聯電、格芯合併，能壓制中企成熟製程擴張氣焰，甚至成為第二大晶圓代工廠。

第三，台積電揪伴成立新公司，協助英特爾晶圓代工事業的方案，目前處於「郎無意、妹無情」，考量「兩頭巨獅湊在一起很難和平相處」下，先把聯電納入美國勢力，穩固成熟製程基本盤，不失為一個權宜之計。

第四，聯電在中國有聯芯、和艦兩個重要生產據點，若聯電成為美企，等於順勢讓聯芯、和艦插上美國國旗，加上聯電積極在新加坡擴產，1日舉行新加坡擴建新廠開幕典禮，預計新廠第一期明年開始量產，估新加坡Fab 12i廠總產能提升至每年超過100萬片12吋晶圓。

格芯則在美國、新加坡、德國均有工廠，兩家公司合併後，串聯台、中、星、美、德等地據點，壯大美國晶圓代工勢力效益不言可喻。

業界對合併案能否成局持保留態度。聯電周一ADR一度勁揚14%，終場漲幅收斂至9%左右，周二ADR早盤跌約2%。1日普通股上漲1.3元，收45.95元。

聯電。（聯合報系資料照片）
聯電。（聯合報系資料照片）

台積電 新加坡 川普

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