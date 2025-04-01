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高盛敲警鐘 川普「解放日」計畫最終可能解放通膨猛獸

財經新聞組／綜合報導
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川普總統本周宣布徵收對等關稅之前，高盛已對美國經濟敲響了警鐘：川普的「解放日」計畫最終可能會解放通膨這頭猛獸。

川普承諾將於4月2日公布普遍關稅。目前尚不清楚新的關稅稅率是多少以及將適用於哪些人，因為各國都在遊說避免遭遇最嚴重的關稅。但川普上周誓言要對美國貿易夥伴徵收「高額關稅」。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在給客戶的報告中表示，提高關稅可能會推高消費者物價。他將年底核心個人消費支出(PCE)通膨預測調高5個百分點至年增3.5%。

修改後的預測反映出哈祖斯對關稅假設的提高，這是他在不到一個月的時間內第二次調高這個假設。他現在預計今年美國平均關稅稅率將上漲15個百分點，而先前的估計為上漲5個百分點。

哈祖斯現在預計2025年美國國內生產毛額(GDP)成長率為1%，比先前的預期下修了0.5個百分點。此外，他預計未來12個月美國經濟衰退的可能性為35%，而先前的預測為20%。

哈祖斯解釋：「我們將經濟衰退成長預期從之前20%調升，反映出較低的成長基線、近期家庭和企業信心的急劇惡化，以及白宮官員的聲明，代表他們更願意容忍短期內的經濟疲軟，以推動他們的政策。」

他補充說：「雖然過去幾年，情緒一直不能很好地預測經濟活動，但對近期的下滑並沒有太大的影響，因為經濟基本面並不像前幾年那麼強勁。」

貿易夥伴對美國出口產品採取報復性措施的威脅，進一步加劇了加徵關稅對美國進口產品的潛在影響。

中國宣布對美國雞肉、小麥、玉米和棉花產品徵收15%的關稅，並對高粱、大豆、豬肉、牛肉、海鮮、水果、蔬菜和乳製品徵收10%的關稅。加拿大宣布對價值300億加幣的美國進口商品徵收25%的關稅。

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