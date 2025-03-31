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關稅引爆通膨？Fed官員慎待利率 IMF總裁說短期不致衰退

編譯葉亭均／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。(路透)
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。(路透)

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）31日表示，聯準會的貨幣政策的布局良好，能夠因應今年經濟的可能情勢，但坦承通膨有再次升溫風險。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃同日說，美國關稅政策造成巨大不確定性，有拖累全球經濟活動的風險，但短期內不太可能引發經濟衰退。

威廉斯接受雅虎財經訪問時表示，「貨幣政策現在具有適度限制性」，當前的利率設定「對通膨施加了一些下滑壓力」。他說，儘管他無法預測聯準會何時會調整利率，但維持當前利率「一段時間」，將讓官員研究最新經濟數據並決定下一步行動。聯準會目前將基準利率維持在4.25%至4.5%。

今年無決策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）在接受CNBC採訪時表示，任何降息的時機將取決於通膨的發展。他說，川普政府的關稅政策可能推高物價，這令他擔憂，但他同時也擔心關稅措施可能傷害就業市場，「這讓我們更有理由保持觀望，看看情況如何發展」。

關於經濟是否有衰退的可能性，威廉斯表示，儘管他不會試圖提出經濟衰退的機率，但目前經濟狀況非常穩健，「我可以向美國民眾保證，我們不會讓1970和1980年代那樣的高通膨問題重演」。他還說，目前經濟狀況尚不足以被稱為「停滯性通膨」（stagflation），即經濟疲弱同時有高通膨的情況。

威廉斯進一步指出他需要更多資訊才能釐清關稅是否帶來物價壓力，目前他的預測是「今年的通膨將相對穩定」，但仍存在「上行風險」。

IMF總裁喬治艾娃也支持威廉斯的觀點，認為通膨減緩的過程將持續，儘管今年放緩的步調將有所減慢。

喬治艾娃接受路透採訪時表示，「我們現在沒有見到川普重返白宮後迄今實施和威脅實施的關稅產生大幅度影響」。她說，IMF可能會在大約三周後更新的「世界經濟展望」報告小幅調降經濟預估，但「我們不預期衰退將來臨」。IMF目前預估今年全球經濟成長3.3%。

喬治艾娃說，川普關稅政策的不確定性持續時間愈長，展望面臨的風險就愈大，「愈早明確愈好。因為我們的研究顯示，不確定性的時間愈長，對成長的負面衝擊愈多。」

IMF總裁喬治艾娃。(路透)
IMF總裁喬治艾娃。(路透)

關稅 利率 川普

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