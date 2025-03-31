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WSJ獨家：川普家族擴大加密貨幣事業 進軍比特幣挖礦

記者顏伶如／即時報導
川普家族家族擴大加密貨幣事業，進軍比特幣挖礦公司。（路透）
川普家族家族擴大加密貨幣事業，進軍比特幣挖礦公司。（路透）

華爾街日報(WSJ)31日獨家報導，川普家族家族擴大加密貨幣事業，進軍比特幣挖礦公司，川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)共同經營的「美國數據中心」(American Data Center)將與公開上市的加密基礎設施控股公司Hut 8旗下挖礦公司「美國比特幣」(American Bitcoin)合併，持有新公司20%股份。

兩家公司希望合併之後發展成為全世界規模最大的數位貨幣挖礦公司，還將打造屬於自己的「比特幣儲備」(bitcoin reserve)。根據合併計畫，Hut 8將近6萬1000台專用比特幣挖礦機將移交「美國比特幣」，換取新公司80%股份，合併過程並沒有現金轉手。

川普重返白宮之後表示，目標讓美國成為「世界加密貨幣首都」；短短幾個月的時間裡，川普家族創立旨在推動「去中心化金融」(decentralized-finance，DeFi)的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)，並宣布家族事業裡的社群媒體公司將投資比特幣與其他數位資產、利用川普伉儷人氣推出迷因幣(meme coins)、發行由「世界自由財務」擔保的穩定幣(stablecoin)。

艾瑞克‧川普接受華爾街日報專訪時說，成立包括加密貨幣市場在內的數位網絡，對於身為川普家族核心事業的房地產，提供理想的互補效果。

將出任「美國比特幣」策略長的艾瑞克‧川普說：「我們是從事實體資產事業的家族，我是出身實體資產事業的人。」他表示：「我的人生都花在蓋房子，我覺得沒有什麼比數位資產能做為更好的避險工具。」

「美國數據中心」今年2月由小川普、艾瑞克‧川普及小型投資公司多米納里(Dominari)共同創立，小川普兄弟兩人則是多米納里聘請的顧問。

艾瑞克‧川普表示，「美國比特幣」是川普集團(Trump Organization)旗下單獨運作的風險投資公司，目標有朝一日能夠上市，「世界自由財務」平台也將配合「美國比特幣」業務。

小川普 比特幣 貨幣

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