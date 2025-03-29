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前執行長基辛格「被閃電退休」 英特爾發785萬美元離職金

編譯魏紹揆／綜合外電
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英特爾前執行長基辛格。 （路透）
英特爾前執行長基辛格。 （路透）

根據英特爾（Intel）最近向美國證管會申報的文件，英特爾將支付去年12月卸任的前執行長基辛格（Pat Gelsinger）785萬美元離職金。

英特爾表示，這筆離職金當中的700萬美元將分18個月支付，主要是給付基辛格的125萬美元年薪，加上現金紅利。基辛格領取這筆離職金後，將放棄未生效的股票報酬。他也確認要遵守保密和智慧財產的相關義務，以及訴訟合作條款。

基辛格去年末被閃電退休後，英特爾讓財務長辛斯納（David Zinsner）與產品部門首長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長。本月底英特爾將分別付給這兩位高階主管各150萬美元的薪酬。

本月稍早，英特爾宣布聘請陳立武出任執行長。陳立武基本年薪為100萬美元，未來三年的紅利獎金會是本薪的200%，再加上總計價值2,400萬美元的股票選擇權。表現達到一定指標後，還能再拿到一次性的、合計價值4,200萬美元的股票獎勵。

英特爾 退休

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