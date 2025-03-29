地緣緊張 企業延長對沖期限

軟體供應商MillTechFX調查顯示，為應對日益加劇的地緣政治緊張局勢，62%受訪者計劃今年調整貨幣 對沖策略，增加對沖的時限長度或增加今年對沖的貨幣比例。

最受歡迎的舉措是增加對沖時限長度。62%的人表示會這樣做；目前多數人避險期限為4至6個月。81%企業對沖了貨幣風險，但其中四分之三遭受損失。其中美國企業因未對沖匯率風險而遭受的損失最大，達77%，其次是英國的75%和歐洲的72%。

不確定性重創Lululemon 需求

由於整體服裝領域面臨著不均衡的消費需求環境，運動服裝製造商Lululemon提供了悲觀的全年財測。該公司在第 4 季財報中表示，由於對通膨和經濟的擔憂加劇，消費者正在減少支出。

雖然該公司推出一系列新服裝，但其重建品牌形象的時間較長，導致其市場不斷輸給新興企業Alo Yoga和Vuori，市占率也不斷下滑。一些分析師表示，消費者對Lululemon的Glow Up背心和Daydrift高腰褲的熱情日益高漲，但不確定的環境使得需求很快反彈的希望變得渺茫。

美銀估諾和諾德本季業績差

美國商銀分析師表示，諾和諾德第1季業績可能不如預期，因為其重磅藥物Wegovy和Ozempic的銷售遲緩，可能促使這家丹麥製藥商在發布業績時下修2025年業績預期。

美國商銀全球研究部門在報告中預測該公司全年銷售預期將調降2%，並預計全年銷售成長區間將在14%至22%之間。美國商銀表示：「由於Ozempic和Wegovy銷售趨勢疲軟、貨幣貶值影響以及創造需求和說服醫生供應已恢復所需的銷售、一般和管理費用增加，第1季業績可能不如預期。」

ChatGPT 圖像生成將設限

OpenAI在25日發表的「高品質」圖像生成工具，可以生成示意圖、資訊圖表、標誌、名片、素材圖片等任何東西。該功能也可以用圖像當作藝術創作的起點，像是寵物的客製畫作或製作專業的大頭照。執行長奧特曼（Sam Altman）27日表示，ChatGPT圖像生成新功能大受歡迎，讓公司的伺服器負載過重，將限制免費用戶的使用頻率。

奧特曼在X上發文表示，雖然「看到人們喜愛ChatGPT生成的圖片超級有趣」，「但我們的GPU快被燒壞了」，他也說，將暫時限制該功能的使用，因為這樣才能讓運作更有效率，「ChatGPT免費用戶很快就會變成每天生成三張圖片」。