美去年第4季GDP優於預期 學者看淡今年展望 通膨仍黏著

美GDP成長率。(資料來源：彭博資訊)

美國27日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，年增率為2.4%，比之前公布的2.3%修正值還高，且高於預估的2.3%，主因淨出口額、政府支出及企業投資三大項數值都調高，但消費支出下修。通膨率也小幅下修。

另外，2月貿易逆差縮小，最新一周失業金請領人數大致持平。由於數據變化不大，將不至於影響聯準會（Fed）減緩降息 的基調。

在商務部公布的最新GDP的四大要項中，消費支出年增4%，增幅低於修正值及市預估的4.2%增幅；對GDP成長率的貢獻度從2.79個百分點下修為2.7百分點。

民間非住宅投資從減3.2%上修為減3%，住宅投資從增加5.4%上修到增5.5%；總投資對GDP成長率的貢獻度從減1.05個百分點上修為減1.03個百分點；淨出口的貢獻度從0.12個百分點上修為0.24個百分點，政府部門支出的貢獻度從0.49個百分點上修為0.52百分點。

代表通膨率的個人消費支出（PCE）核心平減指數，換算成年增率從2.7%下修為2.6%，GDP平減指數由2.4%下修到2.3%。周五將公布今年2月的PCE核心平減指數。

整個GDP報告顯示，美國經濟持續堅實擴張，主要靠個人消費強韌支持經濟。經濟學者對今年的經濟成長展望較為低調，預估全年將低於2%，而且下半年相對較弱，主因川普政府的關稅 政策影響消費者信心及企業投資；而且通膨將依然黏著，使Fed減緩降息速度。

今年有利率決策投票 權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林擔心，關稅引發的通膨效應可能不是暫時性的，沒投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里也認為，Fed該因政策不確定性而按兵不動。

同日，勞工部公布，截至3月22日止的上一周首次申領失業給付人數為22.4萬人，比市場預估及之前一周的22.5萬人略減1,000人；連續申領失業給付（3月15日止）人數為185.6萬人，低於預估的188.6萬人，及之前一周的188.1萬人。經濟學者指出，目前勞動市場於「低雇用、低裁員」的均衡狀態。

另外，美國2月貿易逆差初估額減少4.9%，為1,479億美元。貿易逆差一直是GDP成長的逆風。經濟學者表示，過去幾個月逆差大幅擴張，主要是因為進口商搶在關稅之前大量進貨所致。