我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

「不確定性」成Fed熱門關鍵字 鮑爾在利率記者會提22次

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「不確定性」變成聯準會近日針對一切問題的標準答案。（路透）
「不確定性」變成聯準會近日針對一切問題的標準答案。（路透）

聯準會高層官員最近在演講中言必稱「不確定性」。始作俑者是聯準會主席鮑爾；他在19日利率會議記者會中提到這個名詞22次；說美國經濟前景「不確定性非常高」。

他的同事後來也比照辦理。紐約Fed行長威廉斯21日在題為「特定的不確定性」的演講中12次提到這個名詞。

聯準會理事庫格勒本周指出「不確定性程度加劇」；而聖路易斯Fed行長穆薩勒姆則警告，在確定川普總統的關稅對通膨的影響時，存在「相當大的不確定性」。

聯準會19日發布的經濟預測摘要也充分顯示政策制訂者普遍面臨的不確定性，即使官員們維持先前對今年降息兩次的預測。

聯準會的預測最大的改變的是對更高的通膨和更低的經濟成長展望。鮑爾告訴記者，改變的一個主要原因是川普計劃徵收一系列新關稅帶來的不確定性。

經濟預測摘要的另一個不確定性跡象是：幾乎所有聯準會官員都表示，通膨可能會上升，而就業率可能會下降。

阿波羅首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)在最新報告中引用《經濟預測摘要》數據表示：「聯準會擔心持續的滯脹衝擊將進一步加劇。」

聯準會政策制訂者並不是唯一用「不確定性」這個詞來形容當前困境的人。企業在警告獲利和收入預測下降時已開始使用它。

聯邦快遞就是代表之一。其財務長表示，「修改後的獲利前景反映出美國工業經濟持續的疲軟和不確定性。」另一家是達美航空，該公司表示，第1季營收和獲利預測下降是「宏觀不確定性增加」的結果。

美國消費者也表示正在經歷越來越多的不確定性。由於川普總統政策的不確定性，經濟諮商會的最新消費者信心指數跌至4年多來的最低點。通膨預期尤其悲觀，3月通膨預期從2月的5.8%升至6.2%。

聯準會 川普 鮑爾

上一則

台央行外匯存底首曝光 逾9成為美債

下一則

中國工業企業利潤降幅收斂至0.3% 經營效益恢復穩定

延伸閱讀

普亭稱川普「認真」想奪格陵蘭 願與西方合作開發北極

普亭稱川普「認真」想奪格陵蘭 願與西方合作開發北極
眾議員貝拉：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適

眾議員貝拉：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適
維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶：今天是國家好日子

維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶：今天是國家好日子
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」