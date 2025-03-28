「不確定性」成Fed熱門關鍵字 鮑爾在利率記者會提22次

「不確定性」變成聯準會近日針對一切問題的標準答案。（路透）

聯準會 高層官員最近在演講中言必稱「不確定性」。始作俑者是聯準會主席鮑爾 ；他在19日利率會議記者會中提到這個名詞22次；說美國經濟前景「不確定性非常高」。

他的同事後來也比照辦理。紐約Fed行長威廉斯21日在題為「特定的不確定性」的演講中12次提到這個名詞。

聯準會理事庫格勒本周指出「不確定性程度加劇」；而聖路易斯Fed行長穆薩勒姆則警告，在確定川普 總統的關稅對通膨的影響時，存在「相當大的不確定性」。

聯準會19日發布的經濟預測摘要也充分顯示政策制訂者普遍面臨的不確定性，即使官員們維持先前對今年降息兩次的預測。

聯準會的預測最大的改變的是對更高的通膨和更低的經濟成長展望。鮑爾告訴記者，改變的一個主要原因是川普計劃徵收一系列新關稅帶來的不確定性。

經濟預測摘要的另一個不確定性跡象是：幾乎所有聯準會官員都表示，通膨可能會上升，而就業率可能會下降。

阿波羅首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)在最新報告中引用《經濟預測摘要》數據表示：「聯準會擔心持續的滯脹衝擊將進一步加劇。」

聯準會政策制訂者並不是唯一用「不確定性」這個詞來形容當前困境的人。企業在警告獲利和收入預測下降時已開始使用它。

聯邦快遞就是代表之一。其財務長表示，「修改後的獲利前景反映出美國工業經濟持續的疲軟和不確定性。」另一家是達美航空，該公司表示，第1季營收和獲利預測下降是「宏觀不確定性增加」的結果。

美國消費者也表示正在經歷越來越多的不確定性。由於川普總統政策的不確定性，經濟諮商會的最新消費者信心指數跌至4年多來的最低點。通膨預期尤其悲觀，3月通膨預期從2月的5.8%升至6.2%。