傳OpenAI預期今年「營收激增」兩倍多 達到127億美元

OpenAI傳出預期今年營收可快速成長兩倍多。（路透）

知情人士透露，OpenAI 預期今年營收將增加兩倍多至127億美元，主要是收費的人工智慧（AI）軟體銷售強勁。

彭博資訊報導，知情人士表示，OpenAI 去年營收為37億美元，且預期營收將持續快速成長，明年有望比今年成長一倍多至294億美元。

OpenAI拒絕評論。紐約時報去年9月報導，OpenAI拚今年營收達到116億美元。

OpenAI在兩年多前推出ChatGPT 爆紅後，至今已陸續推出一系列訂閱服務，去年9月表示企業版ChatGPT的付費用戶達到100萬人，最近新推出的服務為月費200美元的ChatGPT Pro，能使用最先進的AI模型，目前正評估為特定AI產品每月收費數千美元。

雖然OpenAI營收激增，但該公司的晶片、資料中心和人才成本也非常高，預期現金流要到2029年才會轉正，預測屆時營收將增至1,250億美元。

OpenAI正在與軟體銀行（SoftBank）所領導的投資集團討論新一輪籌資，最高將募得400億美元，將把部分資金投入Stargate AI基礎設施。消息人士說，募資協商已經接近敲定，OpenAI估值在這一輪的募資協商中達到3,000億美元，比去年10月籌資時的1,570億，提高近一倍。

OpenAI也正與監管機關洽談公司自非營利機構轉型，重組為常規的營利公益公司。