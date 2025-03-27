「特斯拉是支信仰股」1周反彈25% 鐵粉堅信自駕車未來
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過去一周特斯拉股價上漲25%，其中最大漲幅出現在公司全體員工大會後；會中傳達出馬斯克「重返公司」的感覺，他發表談話安撫忠實股東。
加速私人交通轉型是馬斯克對特斯拉的核心。但當馬斯克忙於在華盛頓奔波而非管理這個不穩定的品牌時，數百萬輛自駕計程車和數千個人形機器人的夢想就變得越來越難以實現。
摧毀一家社群媒體公司並按照自己的想法重塑它，與破壞美國社會安全網並不會產生相同的後果；但試圖對聯邦政府像對推特一樣，最終玷污了特斯拉的聲譽。正如知名特斯拉多頭艾夫斯(Dan Ives)所言，這創造出「品牌龍捲風危機時刻」。
但捲土重來的跡象已開始顯現。該公司最忠實的支持者認為，馬斯克能夠更好地平衡他的華府職責與企業責任。而散戶興趣的復甦打破低迷，凸顯出股票行情的顯著特徵：讓人們相信大事即將發生。
DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)在報告中寫道，特斯拉是一支「基於信仰」的股票。雖然所有股票的漲跌通常都會根據人們對它們的信念而變化，但特斯拉是個信仰投資的純粹例子，因為其隱含價值很大程度上與未來的期待息息相關。對特斯拉來說，這代表的是未來從自駕計程車獲得的收益，而不是現在從美國、歐洲和中國電動車銷售下滑中獲得的當前和近期收益。
以伍德(Cathie Wood)為例，她預測特斯拉股價5年內會達到2600元，等於在當前股價後面加一個零。這項論點完全由自駕計程車支撐。伍德表示，自駕計程車將占公司價值的90%。如果她是對的，誰還會關心歐洲的銷售狀況呢？
很容易看出，這種「基於信仰」的投資危險地接近盲目信任。對很多人來說，這真的很簡單。批評者認為這只是噱頭，支持者卻認為這是馬斯克歷來的創新表現。
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