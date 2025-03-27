「特斯拉是支信仰股」1周反彈25% 鐵粉堅信自駕車未來

過去一周特斯拉 股價上漲25%，其中最大漲幅出現在公司全體員工大會後；會中傳達出馬斯克 「重返公司」的感覺，他發表談話安撫忠實股東。

加速私人交通轉型是馬斯克對特斯拉的核心。但當馬斯克忙於在華盛頓奔波而非管理這個不穩定的品牌時，數百萬輛自駕 計程車和數千個人形機器人的夢想就變得越來越難以實現。

摧毀一家社群媒體公司並按照自己的想法重塑它，與破壞美國社會安全網並不會產生相同的後果；但試圖對聯邦政府像對推特一樣，最終玷污了特斯拉的聲譽。正如知名特斯拉多頭艾夫斯(Dan Ives)所言，這創造出「品牌龍捲風危機時刻」。

但捲土重來的跡象已開始顯現。該公司最忠實的支持者認為，馬斯克能夠更好地平衡他的華府職責與企業責任。而散戶興趣的復甦打破低迷，凸顯出股票行情的顯著特徵：讓人們相信大事即將發生。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)在報告中寫道，特斯拉是一支「基於信仰」的股票。雖然所有股票的漲跌通常都會根據人們對它們的信念而變化，但特斯拉是個信仰投資的純粹例子，因為其隱含價值很大程度上與未來的期待息息相關。對特斯拉來說，這代表的是未來從自駕計程車獲得的收益，而不是現在從美國、歐洲和中國電動車銷售下滑中獲得的當前和近期收益。

以伍德(Cathie Wood)為例，她預測特斯拉股價5年內會達到2600元，等於在當前股價後面加一個零。這項論點完全由自駕計程車支撐。伍德表示，自駕計程車將占公司價值的90%。如果她是對的，誰還會關心歐洲的銷售狀況呢？

很容易看出，這種「基於信仰」的投資危險地接近盲目信任。對很多人來說，這真的很簡單。批評者認為這只是噱頭，支持者卻認為這是馬斯克歷來的創新表現。