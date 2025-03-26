貧富懸殊嚴重 一半家庭擁全美97.5%財富

最新數據顯示，最富有的0.1%家庭(約13萬3000戶)擁有全國13.8%的財富，打破了歷來記錄。(路透)

美國貧富懸殊情況愈來愈嚴重，根據聯準會最新數據，截至2024年底，美國一半家庭擁有全國財富約97.5%，而另一半底層家庭僅持有其餘的2.5%。值得關注的是，最富有的0.1%家庭(約13萬3000戶)擁有全國13.8%的財富，打破了歷來記錄。

拜登任期內，底層群體所占的全國財富份額，從2.2% 升至2.5%，微增0.3個百分點。截至2024年底，這個群體中的6660萬個家庭，總共擁有約4兆元淨財富，較四年前拜登上台之初增加了1兆2500億元。

然而在同一時期，最富裕的0.1%家庭(即最富有的的13萬3000個家庭)，淨財富增加超過6兆元，比占全國總人口一的底層人口的財富總和還要多，這主要得益於公司股票及共同基金價值的飆升。

數據指出，這一群最富裕群體持有約25%的美國股票，占其財富近半，另外約20%則以私人企業持股形式存在。

還須留意的是，雖然最頂端0.1%家庭的財富不斷增長，但其餘富裕家庭所占財富份額，過去四年來反下降了2.4個百分點。這表明不僅是貧富兩極化，富人內部的財富分配也變得愈來愈不平等，財富只集中於少數的最富裕頂層。

數據顯示，富人買股票而債務減少，窮人依賴房地產 而加大債務負擔，都是造成貧富懸殊原因之一。美國超級富豪將財富大部分配置在股票和私人企業上；而階梯較低的家庭，家庭財富主要是房地產。

另外數據也指出，財富愈來愈集中於老年家庭。在過去四年，70歲及以上群體持有的財富份額上升了3.8個百分點，達到總量的31.4%。原因是得益於持有股票，在2024年他們擁有全國股票的38.3%，高於2020年的32.9%。

而最富有的1%家庭成功還清抵押貸款 ，但底層家庭在增加資產的同時也增加了債務，在這四年內積累了約8000億元高息消費信貸。