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川普家族支持的加密幣計畫將推穩定幣 利益衝突憂慮升高

編譯簡國帆／綜合外電
總統川普家族支持的加密貨幣企業World Liberty金融公司25日表示，將推出緊釘美元的穩定幣「USD1」。（歐新社）
總統川普家族支持的加密貨幣企業World Liberty金融公司25日表示，將推出緊釘美元的穩定幣「USD1」。（歐新社）

總統川普與兒子支持的加密貨幣企業World Liberty金融公司25日表示，將推出緊釘美元的穩定幣「USD1」，以搭上川普政策所帶動的加密貨幣熱潮。

World Liberty表示，USD1將完全由短期美國公債、美元存款及其他約當現金提供擔保，將在乙太（Ethereum）網路與幣安（Binance）開發的區塊鏈發行，與美元以1:1的幣值進行交易，準備資產由加密貨幣託管業者BitGo管理，定期由第三方會計業者稽核，但未提供會計業者的細節，也未說明推出日期。

World Liberty共同創辦人、身兼川普中東特使的威科夫表示，「主權投資人和主要機構」將能把USD1整合到「無縫且安全跨境交易的策略」。

去年10月川普與三個兒子以及威科夫宣布成立World Liberty，目標是允許人們不透過銀行業者等中間人，也能取哲金融服務，上周表示已透過銷售「$WLFI」加密貨幣籌得超過5億美元，投資人包括8.5萬名美國和非美國人投資人。

USD1也象徵川普家族進入加密貨幣市場的最新舉動，川普也承諾要讓美國成為「無可匹敵的比特幣強權與世界加密貨幣首都」，但批評者認為USD1構成重大利益衝突，因為川普希望在國會8月休會前完成穩定幣立法。

幣安共同創辦人趙長鵬24日在社群媒體發文歡迎USD1加入幣安的Smart Chain，同時提醒UAD1還沒開放交易。

Tether和USDC等緊釘美元的穩定幣近年來迅速發展，已成為加密貨幣交易產業的關鍵環節，幫助資金在不同的加密貨幣之間流通、或轉化為普通現金。數據供應商CoinGecko的資料顯示，目前穩定幣的流通總額超過 2370 億美元。

紐約支付基礎設施業者Borderless.xyz執行長賴廷尼提認為，USD1將面臨現有穩定幣的激烈競爭，「推出穩定幣很容易，但要打造獲得採用的生態系，要難多了」。

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