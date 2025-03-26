財經簡訊

貝萊德在歐推出比特幣產品

貝萊德在歐洲推出其首個比特幣交易所交易產品(ETP)，以滿足新市場對加密貨幣日益增加的需求；該公司已在美國吸引超過500億元的同類產品投資。根據貝萊德線上產品頁面顯示，這家全球最大資產管理公司已經推出「iShares比特幣ETP」，將在瑞士發行，並在巴黎、阿姆斯特丹和法蘭克福上市。

伍德看好特斯拉 目標2600元

伍德Cathie Wood)管理的Ark Investment Management LLC仍然看好特斯拉，並預計該股價將在5年內達到2600元，幾乎是目前價格的10倍。她在接受《彭博電視》採訪時表示，特斯拉的機器人計程車將占當時價值的90%。她在香港舉行的匯豐全球投資高峰會期間補充說，特斯拉在人形機器人領域有計劃，而​Ark甚至沒有將其納入股價預測中。

Waymo 明年在華府提供叫車

Alphabet旗下自駕車部門Waymo表示，計劃明年在華盛頓特區推出完全自動駕駛叫車服務。Waymo於今年1月開始將車輛運往華盛頓特區，並將在未來幾周內將更多車輛運往該市；該公司計劃最快明年開始提供付費商業服務。Waymo 表示：「我們將與政策制訂者密切合作，正式確立無人駕駛所需的法律框架，因為華盛頓特區目前不允許完全自動駕駛。」Waymo 2024年提供超過400萬次付費載客服務。

傳歐盟 結束蘋果瀏覽器調查

知情人士表示，在蘋果公司做出改變以遵守具有里程碑意義的規則所規定的要求後，歐盟反壟斷監管機構即將結束對蘋果iPhone瀏覽器選項長達一年的調查。去年3月，歐盟委員會根據《數位市場法案》(DMA)展開調查，擔心蘋果iPhone上的網路瀏覽器螢幕設計可能會阻礙用戶轉換到競爭對手的瀏覽器或搜尋引擎。歐盟競爭執法機構預計下周初宣布決定。

McCormick上季獲利遜預期

由於促銷費用的增加以及香料、醬料和調味品價格的下調未能刺激需求，McCormick第1季獲利未達預期。與同行通用磨坊一樣，McCormick也在不斷降價，並擴大品牌行銷和促銷投入，以挽回失去的客戶。主要收入來源消費品部門銷量較上年同期僅成長2.6%，但價格下降了1.4%，而上年則上漲了3%。