我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

財經簡訊

財經新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

財經簡訊

貝萊德在歐推出比特幣產品

貝萊德在歐洲推出其首個比特幣交易所交易產品(ETP)，以滿足新市場對加密貨幣日益增加的需求；該公司已在美國吸引超過500億元的同類產品投資。根據貝萊德線上產品頁面顯示，這家全球最大資產管理公司已經推出「iShares比特幣ETP」，將在瑞士發行，並在巴黎、阿姆斯特丹和法蘭克福上市。

伍德看好特斯拉 目標2600元

伍德Cathie Wood)管理的Ark Investment Management LLC仍然看好特斯拉，並預計該股價將在5年內達到2600元，幾乎是目前價格的10倍。她在接受《彭博電視》採訪時表示，特斯拉的機器人計程車將占當時價值的90%。她在香港舉行的匯豐全球投資高峰會期間補充說，特斯拉在人形機器人領域有計劃，而​Ark甚至沒有將其納入股價預測中。

Waymo明年在華府提供叫車

Alphabet旗下自駕車部門Waymo表示，計劃明年在華盛頓特區推出完全自動駕駛叫車服務。Waymo於今年1月開始將車輛運往華盛頓特區，並將在未來幾周內將更多車輛運往該市；該公司計劃最快明年開始提供付費商業服務。Waymo 表示：「我們將與政策制訂者密切合作，正式確立無人駕駛所需的法律框架，因為華盛頓特區目前不允許完全自動駕駛。」Waymo 2024年提供超過400萬次付費載客服務。

歐盟結束蘋果瀏覽器調查

知情人士表示，在蘋果公司做出改變以遵守具有里程碑意義的規則所規定的要求後，歐盟反壟斷監管機構即將結束對蘋果iPhone瀏覽器選項長達一年的調查。去年3月，歐盟委員會根據《數位市場法案》(DMA)展開調查，擔心蘋果iPhone上的網路瀏覽器螢幕設計可能會阻礙用戶轉換到競爭對手的瀏覽器或搜尋引擎。歐盟競爭執法機構預計下周初宣布決定。

McCormick上季獲利遜預期

由於促銷費用的增加以及香料、醬料和調味品價格的下調未能刺激需求，McCormick第1季獲利未達預期。與同行通用磨坊一樣，McCormick也在不斷降價，並擴大品牌行銷和促銷投入，以挽回失去的客戶。主要收入來源消費品部門銷量較上年同期僅成長2.6%，但價格下降了1.4%，而上年則上漲了3%。

Waymo 特斯拉 歐盟

上一則

小米手機、平板在南韓上市 實體店上半年登陸首爾

下一則

美股最錢線／關稅只是藉口 科技動能仍強

延伸閱讀

比亞迪今年銷售上看600萬輛 胡連、凡甲等出貨喊衝

比亞迪今年銷售上看600萬輛 胡連、凡甲等出貨喊衝
民眾聚集聖荷西特斯拉銷售點 抗議馬斯克

民眾聚集聖荷西特斯拉銷售點 抗議馬斯克
蘋果、特斯拉、福特銷量疲軟 美企Q1獲利恐創近2年最低

蘋果、特斯拉、福特銷量疲軟 美企Q1獲利恐創近2年最低
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查