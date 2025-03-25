蘋果、特斯拉、福特銷量疲軟 美企Q1獲利恐創近2年最低

川普可能引發的全球貿易戰，讓市場對第1季獲利預期十分保守。（路透）

由於川普 的政策有可能引發全球貿易戰，進而破壞經濟成長，分析師對今年第1季美國企業獲利的看法愈發謹慎。

LSEG資深研究分析師迪龍(Tajinder Dhillon)表示，蘋果、特斯拉 和福特汽車是導致本季業績預測調降的主要原因；此外還有一些保險公司，這些公司的財測受到今年稍早時加州 火災的影響。

他說，史坦普500指數對2025年第1季的預測自1月1日以來已下降了4.5個百分點，是2023年第4季以來的最大下修幅度。

根據21日的LSEG數據，史指成分股的獲利成長率目前預計為7.7%，將是2023年第3季以來的最低水平，並且較2024年第4季的17.1%大幅下降。

近幾周，人們越來越擔心進口關稅和美國貿易夥伴的報復，加上川普總統第二任期頭幾個月的政府削減開支，可能會導致經濟陷入衰退。

一些投資人希望，第1季的獲利能夠成為大幅拋售後市場上漲的催化劑。根據LSEG的數據，史指的預期本益比仍為21倍，而10年平均本益比約為18倍。

蘋果公司上季獲利超過分析師的預期；但由於中國市場的競爭以及人工智慧功能推出緩慢，假期季的iPhone銷量和中國收入表現疲軟。

註冊數據顯示，2月特斯拉在斯堪的納維亞半島和法國的銷量較上年同期有所下降，原因是執行長馬斯克在川普政府削減聯邦開支的努力中所扮演的角色，使該公司面臨品牌忠誠度的考驗。

根據LSEG的數據，特斯拉3月當季每股獲利預期從1月底的70分降至47分。

福特汽車2月預計今年其電動車和軟體業務的虧損將高達55億元。

一些分析師認為，1月加州野火是保險公司損失最慘重的天災之一。旅行者公司2月表示，這次山火造成的稅前災難損失達17億元。

在航空業，由於達美航空等公司以消費者支出不確定性為由大幅下修獲利財測，股價近期大幅下跌。