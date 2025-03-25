3月商業活動回暖 美企憂關稅、政府大幅削減開支加劇

美國3月商業活動有所回暖，但對進口關稅 和政府大幅削減開支的擔憂日益加劇，並繼續影響今年的市場人氣和前景。

標普全球調查顯示，企業支付的投入價格指數本月飆升至近2年來的最高水平，製造業和服務業均出現成長。企業似乎也不願意增加員工人數。

衡量企業投入價格的指數從2月的58.4躍升至60.9，為2023年4月以來的最高水準。製造業指數飆升至2022年8月以來的最高水平，這歸因於關稅和員工成本上升。

經濟活動的改善可能無助於緩解人們對經濟即將陷入緩慢成長和高通膨的擔憂。由於家庭對未來的擔憂，消費者信心也惡化。

自重返白宮 以來，川普 總統已對進口商品徵收一系列關稅，部分關稅的徵收時間延至下個月。川普政府也展開雄心勃勃的行動，大幅削減政府開支，解雇了數千名公務員，儘管其中一些公務員已被法院勒令復職。

標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉森表示：「企業對前景的信心也變得暗淡，主要是因為人們對新政府最近的政策舉措產生的負面影響擔憂日益加劇。」「最廣泛提及的是對聯邦削減開支和關稅影響的擔憂。」

綜合PMI產出指數初值從2月的51.6升至3月的53.5。讀數高於50代表私營部門正在擴張。