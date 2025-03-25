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美股最錢線／4月2日關稅公布前後 將大幅波動

財經新聞組／綜合報導
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自1月20日川普就任美國總統以來，截至3月19日收盤，史坦普500指數跌幅達5.36%，道瓊工業指數下跌3.5%，那斯達克指數更跌去9.57%。過去3周科技「七巨頭」市值蒸發2.7兆元。

如今川普似乎終於展現一絲安撫市場的意願。川普政府官員透露，川普將於4月2日宣布的關稅計畫不會對全球所有國家施加，而是針對「15%的國家」。

並且，川普先前承諾同時對汽車、半導體晶片、製藥和木材等特定產業徵收關稅。但知情人士透露，目前美國政府還沒有計畫在4月2日公布單獨的、針對特定產業的關稅。川普的國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)也表示，「市場預期有對每個國家徵收巨額關稅；但市場需要改變這種預期，只有少數幾個國家將會面臨一些關稅。」

受此消息提振，美股21日成交量創今年以來最高。但華爾街投行對美股是否已消化了貿易政策影響存在分歧。期權市場顯示，投資人認為美股在4月2日前後的某些特定交易日波動更顯著。

期權市場顯示，投資人認為在4月2日關稅政策宣布日之外，3月31日和4月4日的波動將更顯著。前者是聯準會最青睞的通膨指標核心PCE物價指數公布之後的首個交易日；後者是非農就業數據公布日。史指期權的隱含波動率也顯示，未來兩周內特定交易日的波動將大幅上升，暗示屆時市場對大幅波動的避險需求將增加。威爾森甚至預計，美股波動性可能至少持續到今年下半年。

瑞銀美股衍生品研究主管格納卡夫(Max Grinacoff)表示，這波大跌中芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)沒有飆升，部分是因為過去一段時間內部份投資人一直在減持美股部位，並轉向全球其他股市，從而減少了投資人者為防範美股進一步下跌風險，而進行對沖的必要性。

美股 川普 關稅

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