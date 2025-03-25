現代汽車追加投資美210億建造鋼鐵廠 另加碼買天然氣

川普總統24日在白宮宣布南韓現代汽車廠投資美國210多億元，在路州建設鋼鐵廠及車廠，帶來就業機會。圖左為現代汽車集團執行主席鄭義宣，右為路州長藍德瑞。(美聯社)

川普 總統24日宣布，南韓 現代汽車將對美國追加投資210億美元，並會建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾270萬公噸鋼鐵。現代汽車集團會長鄭義宣另提到，將購買美國液化天然氣力挺當地能源業。

比照台積電宣布對美擴大投資模式，川普24日下午與鄭義宣等人一起在白宮宣布這項消息。

川普指出，現代汽車未來幾年將在美國追加投資210億元，而在路易斯安那州的新鋼鐵廠是其中一環，這座鋼鐵廠將為美國鋼鐵工人創造逾千個工作崗位，隨後還會進行大規模擴展。

他還說，現代汽車也將大規模增加其在喬治亞州的汽車製造業務。

川普強調，現代汽車最新投資案清楚表明關稅 作用強大，現代會在美國生產鋼鐵並製造汽車，因此他們將不需付任何關稅，「只要在美國製造產品，就沒有關稅」，這也是許多公司選擇來美國的原因。全球最大的晶片製造商來自台灣，也對美投資2000億元。

鄭義宣隨後發言時，先回顧現代汽車於1986年進入美國市場，「從那時起，我們已經投資了超過200億元」，並在全美50個州提供超過57萬個工作機會。

他表示，現代汽車未來4年內會對美追加投資210億元，這將為美國更自主且安全的汽車供應鏈奠定基礎。此外，現代汽車集團會購買價值30億元的美國液化天然氣。

鄭義宣更說，這一切將加速現代汽車於美國供應鏈的在地化，擴大公司的業務運作範圍。

財經媒體CNBC指出，南韓是美國的貿易逆差國家之一。川普本月初才點名南韓對美國產品徵收高關稅，聲稱南韓對美國產品的平均關稅竟是美國對南韓的4倍之多。

南韓政府則表示，美韓已簽署自由貿易協定，截至2024年，南韓對美國進口產品的實際關稅稅率僅為0.79%。

該計畫也包含一筆50億元的投資案，將在路易斯安那州建造鋼鐵廠。該廠並預計聘請約1500名員工，生產次世代鋼，以向現代在美國的兩間汽車工廠供應電動車原料。

各大跨國企業紛紛趕在4月2日的關稅大限之前，亟力避免關稅及貿易戰帶來的衝擊。台積電及日本軟銀集團高層，也在過去數周相繼造訪白宮，宣布大舉投資美國製造。

現代汽車執行長穆諾茲(José Muñoz)近期接受新聞網站Axios採訪時說，「(對現代來說)應對關稅的最佳做法，就是增加在地化布局。」

現代集團在美國的電動車銷量名列前茅，與特斯拉匹敵，並在美建有兩間汽車工廠：一間在阿拉巴馬州，另一間則位於喬治亞州。