特斯拉 指獲批才在中推FSD

特斯拉表示，在完成相關軟體審批後，將在中國推出其智慧駕駛輔助功能。特斯拉是透過其客戶服務微博帳戶發布了這項聲明。中國社群平台傳言特斯拉原本要在3月17日至4月16日間推出「全自動駕駛」(FSD) 服務，但之後計畫喊停。因中國工業和資訊化部2月底發布最新規定，要求與自動駕駛相關的無線軟體升級須經過監管機構批准。

憂慮關稅 傳大量銅流向美

《彭博》報導，受潛在加徵關稅的影響，能源及商品集團摩科瑞(Mercuria)估計約有50萬噸銅將流向美國，而正常的每月進口量約為7萬噸。報導引述大宗商品交易巨頭托克集團金屬業務前聯席主管賓塔斯的話說，大量銅被運往美國，可能將銅價推至歷史新高，並可能導致最大消費國中國和世界其他地區出現銅供應嚴重短缺。

聯航調高會員年費刷卡回饋

聯合航空提高機場休息室年度會員費和獎勵信用卡費，以測試消費者願意為熱門旅行優惠支付多少錢。該公司同時宣布摩根大通聯名卡的註冊獎勵，以及包括共乘積分和獎勵航班折扣在內的新持卡人福利。聯航MileagePlus會員方案執行長努恩 (Richard Nunn) 表示，過去幾年聯航增加約1700萬名Mileage Plus會員，新的信用卡優惠可以鼓勵更多聯航乘客申請聯名卡。

Air Lease收到困俄飛機理賠

飛機租賃公司Air Lease Corp表示已收到3.285億元現金，作為其飛機在俄羅斯 入侵烏克蘭後被禁止離開俄羅斯的某些保險賠償。在2022年初之前，俄羅斯是飛機租賃商的重要市場，業者向波音和空中巴士購買飛機再轉租給該國航空公司。西方制裁後，出租人取消了租約，但莫斯科拒絕歸還並扣留了飛機。Air Lease表示，已從最初的7.91億元索賠申請中收回約4.243億元。

23andMe申請11章破產保護

估值曾達60億元、但如今陷入困境的基因檢測公司23andMe向密蘇里州聯邦法院申請第11章破產保護。執行長沃西基(Anne Wojcicki)已辭去執行長一職，但仍將擔任董事會成員。根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，財務與會計長塞爾薩瓦吉(Joseph Selsavage)將擔任臨時執行長。