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美經濟數據分歧 是否大走下坡引發爭議

編譯任中原／綜合外電
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美國經濟數據好壞高度分歧，成長前景已引發經濟學者熱議。（美聯社）
美國經濟數據好壞高度分歧，成長前景已引發經濟學者熱議。（美聯社）

美國經濟數據好壞高度分歧，因此川普關稅政策是否會使經濟從溫和成長轉為大走下坡，已在經濟學者之間引發熱議。

多項針對家庭及企業所做的信心調查被稱為「軟指標」，目前都普遍出現警訊；但政府統計數字這類「硬數據」，例如就業及製造業報告，則顯示市場對停滯膨脹、甚至經濟衰退的憂慮顯然過當。

各種信號表現分歧，已使華府與華爾街對美國經濟走向從「全球超優」轉為高度不確定。聯準會（Fed）決策官員上周大幅下修今年經濟成長預估，經濟合作發展組織（OECD）也表示美國貿易政策將使全球經濟活動減緩。

密西根大學與美國經濟諮商理事會公布的消費者信心調查，是焦慮的主要來源，兩項報告都指出消費者擔憂關稅將導致物價上漲。耐吉與達美航空主管已強調此一趨勢，而過去一個月來美股總市值已蒸發掉數兆美元。

花旗集團首席美國經濟學者霍倫赫斯特表示，「無須將這些訊號視為美國經濟最重要且唯一的指引。但另一方面，又必須關注這些調查，因為如果只看硬數據，那其實是一個月、甚至兩個月之前的情況。各項調查則是透露人們對未來的看法」。

密西根大學消費者調查指出，3月消費者對本身財務情況的預期降到空前低點，且受訪者對未來5-10年的通膨率升速預期達到30年來最快的水準。

聯準會（Fed）主席鮑爾上周試圖淡化通膨預期上升的憂慮，一再表示這只是「異常」現象；他也表示，軟指標與硬數據之間的關係「一向都不是非常緊密」；因此決策官員在川普的政策更為明朗之前，維持利率不變應屬合理。

川普政府迄今並未採取行動來緩解這些憂慮。川普本人及幕僚都表示可能要花好幾個月或更久，「黃金時代」才會來臨。由於4月2日川普將宣布更多關稅措施，經濟學者擔憂消費者及企業信心將再受打擊。

再看「硬數據」，雖普遍顯示經濟正在降溫，但並未急墜。2月就業人數溫和增加，失業率小升，但仍都顯示勞動市場堅實；2月通膨升幅則下降到4個月來數低。

其他數據也維持正向，但存在一些陷阱。2月製造業產值雖高於預估，但經濟學者普遍表示這是因為企業趕在關稅生效之前擴大生產；且2月新屋開工數雖增加，但可能只是在元月疲軟之後出現反彈。零售銷售數據顯示，消費支出趨勢最令人喪氣。

但綜合考量後，鮑爾仍表示經濟情況堅實。他表示，「軟指標，調查，正顯示經濟堪憂。如果這些將影響硬數據，我們將很快就會了解，而且我們當然能夠理解。但現在你還沒有看到（我們開始擔憂）」。

川普 關稅 鮑爾

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