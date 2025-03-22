嬌生 4年內投資550億元設廠

嬌生計劃未來4年內投資超過550億元在美國建造製造設施和研究基礎設施。這家藥品和設備製造商表示，與過去4年相比，投資金額增加了25%。該公司計劃在美國建造3座新的製造工廠，此外，位於北卡羅來納州威爾遜的一座工廠已於21日正式破土動工。嬌生還計劃擴建其在美國現有的幾家工廠；美國的生產設施數量已經超過了其他國家。

全球股票基金贖回 3個月新高

截至3月19日當周，投資人大量撤出全球股票基金，因為人們仍然擔心美國總統川普的激進貿易政策可能對全球經濟產生影響。LSEG Lipper的數據顯示，當周投資人淨拋售了價值297億元的全球股票基金，為12月18日以來的最大單周拋售規模。美國股票基金遭遇3個月來最大單周拋售，金額高達335.3億元。

馬斯克促特斯拉 員工續抱股

特斯拉股價在短短三個月內暴跌逾50%，馬斯克試圖安撫特斯拉員工，聲稱這只是「一點暴風雨」。他在20日晚間的X全員會議上表示， 「如果你看了新聞，會感覺就像世界末日一樣。」「如果你不想買我們的產品，我可以理解，但你沒必要把它燒掉。這有點不合理。」他說，「我要說的是：抱緊你的股票。」

阿斯特捷利康投資中國25億

阿斯特捷利康(AstraZeneca)表示將投資25億元在北京設立一個研發中心。執行長索里奧特 (Pascal Soriot) 在北京會見了北京市長，透露了這項投資、與中國公司達成的兩項許可協議以及與第三家中國公司建立的疫苗合資企業，並表示這些都代表該公司對世界第二大經濟體的承諾。去年中國市場占該集團總收入的12%左右。該公司是英國最大的上市公司，也是中國最大的外國製藥商。

郵輪 商嘉年華調升獲利財測

郵輪營運商嘉年華集團調升全年獲利財測，受益於票價上漲、預訂量強勁以及船上顧客消費強勁。雖然近年來郵輪票價有所上漲，但美國人仍然願意在從1月起跑的促銷活動「旺季」提前預訂度假行程，這有助於嘉年華應對不斷上升的營運成本，包括燃料和碼頭費用以及促銷費用。該公司預計2025財年調整後每股獲利約1.83元，而先前預測的每股獲利為約1.7元。