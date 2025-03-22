美股最錢線 ／道瓊運輸指數反映經濟放緩 凸顯最新警訊

就在美股試圖恢復站穩腳跟之際，備受關注的運輸股指數疲軟再度顯示投資人對經濟的擔憂日益加劇。

截至20日，史坦普500指數在連續下跌4周後，預計本周將出現上漲。該指數上周跌入修正區，較2月的歷史高點下跌逾10%，目前正逐步回升。

道瓊 運輸業平均指數本周幾乎沒有變化，但這個由20支股票組成的指數最近遭受重創。航空公司、卡車企業、鐵路公司、包裹遞送巨頭和其他運輸公司的股價指數已較11月的歷史收盤高點下跌逾17%。

Horizon Investment Services執行長卡爾森(Chuck Carlson)表示：「運輸業是預測未來經濟活動的重要指標。」

道瓊運輸指數陷入困境，因為投資人擔心經濟放緩，部分原因是美國總統川普反覆的關稅政策所帶來的不確定性。聯準會 本周將今年美國經濟成長預期從2.1%下修至1.7%，聯準會主席鮑爾指出，不確定性「異常高漲」。

2025年至今，道瓊運輸指數已下跌約8%，是史指同期跌幅的兩倍。

該指數的疲軟表現十分普遍。今年，包裹遞送公司聯邦快遞和聯合包裹服務公司(UPS)分別下跌12%和7%。卡車運輸類股Landstar和JB Hunt Transport Services均下跌超過13%。

航空公司受到的打擊尤其嚴重，其中一些公司最近調降了獲利預期。達美航空和聯合航空2025年下跌超過20%，而美國航空則下跌了35%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，道瓊運輸指數中許多企業與全國產品運輸有關，因此它能夠提供對消費者支出的對照：「它仍然是經濟成長的重要指標，因為它可以衡量消費者的實力水平。」

馬利表示，該指數的下滑「證實了我們所看到的許多偏弱的數據，並支持了華爾街 對經濟成長預期的降低」。（財經新聞組）