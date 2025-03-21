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美股最錢線／不只科技業、公職 裁員潮湧向華爾街

財經新聞組／綜合報導

在美國總統川普上任後，科技界和媒體業工作者、乃至聯邦政府員工都面臨失業危機，現在，新一波裁員浪潮正湧向華爾街

據傳投資銀行巨頭摩根史坦利將於本月裁員約2000人。雖然目前大摩尚未公開宣布任何裁員計畫，不過已有多家媒體報導了這項消息。

報導指出，大摩裁員涉及的範圍將包含8萬多名員工中的大部分。據了解，只有該公司財務顧問部門約1.5萬名員工不受影響，也意味著6.5萬人中將有2000人失業，裁員比率約為2.5%。

報導還指出，裁員將根據包括業績在內的許多標準進行決定，少數可以被人工智慧(AI)取代的崗位也將被取消，目的主要為了控制營運成本。

在當前經濟情勢不確定性的情況下，摩根史坦利的裁員反映出美國大型金融機構的不安。除了大摩外，多家金融機構也已宣布了裁員計畫，提前為經濟不確定性做準備。

摩根大通2月開始裁員，影響近1000名員工；除2月這輪裁員外，摩根大通今年也將展開多輪裁員。高盛集團也已加速員工業績考核，預期裁員3%至5%，波及將近1400名員工；貝萊德1月宣布裁員約1%；美國商銀旗下投資銀行部門也已裁撤150個初級崗位。

這種令人不安的不確定性來自川普總統上任後激進的關稅政策。

產業觀察家曾經普遍認為，川普的第二任期將為華爾街帶來正面影響，資本市場在川普獲得大選勝利後也一度非常活躍。但在川普上任以來，其關稅政策令這種樂觀情緒逐漸消退，美股也遭受重創。

川普總統持續威脅要對其最親密和最大的貿易夥伴徵收關稅，包括墨西哥和加拿大；他也威脅世界上大多數其他國家徵收對等關稅。許多經濟學家擔心，川普的關稅政策可能導致全面的貿易戰，不僅企業會受牽連，對全球經濟也會產生負面影響。（財經新聞組）

川普 關稅 華爾街

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