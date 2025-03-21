我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

亞馬遜首賣碳權 帶動房地產商、消費性電子公司參與

財經新聞組／綜合報導

美國零售巨頭亞馬遜表示，該公司已開始向其供應商、商業客戶和其他公司出售碳權，用於抵消對氣候造成破壞的碳排放。

該計畫啟動之際，企業、專案開發人員和科學家正在就應在多大程度上使用碳權來幫助企業減少排放，以及如何確保碳信用的品質展開激烈爭論。

該零售商表示，其在碳權評估方面盡可能採用業界領先的標準，並支持在現有檢查不充分的地方制定嚴格的標準。

這也是亞馬遜首次銷售碳權；該公司一直參與業界制訂品質標準的努力，並直接投資於保護森林、恢復退化土地和推動碳去除等項目。

該公司在聲明中表示，包括Flickr、房地產諮詢集團Seneca和消費性電子公司Corsair在內的多家公司已經參與該計畫。

協助企業制訂脫碳目標的高影響力倡議組織「科學目標」(SBTi)表示，企業可以使用碳權，但應僅限於殘餘排放量，即企業盡最大努力削減排放量之後剩下的一小部分。但它並不認可更廣泛使用這些技術來實現脫碳目標。

亞馬遜表示，其碳積分將提供給符合條件的公司，包括其自身排放和整個供應鏈的淨零排放目標，以及測量和公開報告其溫室氣體排放量的公司。

亞馬遜 供應鏈 房地產

上一則

和碩在加州設新辦事處 全面擴大美國業務

下一則

讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

延伸閱讀

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
史上最大手筆 谷歌砸320億現金收購雲安全公司Wiz

史上最大手筆 谷歌砸320億現金收購雲安全公司Wiz
衝輝達來？亞馬遜削價力推AI晶片 算力相同 價格僅1/4

衝輝達來？亞馬遜削價力推AI晶片 算力相同 價格僅1/4
西雅圖獨立書店進軍電子書市場 挑戰亞馬遜Kindle

西雅圖獨立書店進軍電子書市場 挑戰亞馬遜Kindle

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留