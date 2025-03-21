亞馬遜首賣碳權 帶動房地產商、消費性電子公司參與

美國零售巨頭亞馬遜 表示，該公司已開始向其供應商、商業客戶和其他公司出售碳權，用於抵消對氣候造成破壞的碳排放。

該計畫啟動之際，企業、專案開發人員和科學家正在就應在多大程度上使用碳權來幫助企業減少排放，以及如何確保碳信用的品質展開激烈爭論。

該零售商表示，其在碳權評估方面盡可能採用業界領先的標準，並支持在現有檢查不充分的地方制定嚴格的標準。

這也是亞馬遜首次銷售碳權；該公司一直參與業界制訂品質標準的努力，並直接投資於保護森林、恢復退化土地和推動碳去除等項目。

該公司在聲明中表示，包括Flickr、房地產 諮詢集團Seneca和消費性電子公司Corsair在內的多家公司已經參與該計畫。

協助企業制訂脫碳目標的高影響力倡議組織「科學目標」(SBTi)表示，企業可以使用碳權，但應僅限於殘餘排放量，即企業盡最大努力削減排放量之後剩下的一小部分。但它並不認可更廣泛使用這些技術來實現脫碳目標。

亞馬遜表示，其碳積分將提供給符合條件的公司，包括其自身排放和整個供應鏈 的淨零排放目標，以及測量和公開報告其溫室氣體排放量的公司。