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倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉召回4.6萬Cybertruck

特斯拉表示，由於外部面板在行駛過程中可能脫落，該公司將在美國召回4萬6096輛Cybertruck電動皮卡。特斯拉表示，由於車身斜面一款不銹鋼外部裝飾板存在脫層、脫落的問題，該公司決定召回這些車輛。作為補救措施，特斯拉服務中心將免費更換導軌組件。

減輕關稅衝擊 川普要Fed降息

美國總統川普試圖減輕其關稅措施帶來的打擊，向聯準會施壓要求其降息。在聯準會官員投票決定維持利率不變幾個小時後，川普在Truth Social上貼文表示，聯準會「最好降息」。川普表示，隨著「美國關稅開始向寬鬆經濟過渡」，較低的借貸成本將有所幫助，他敦促聯準會「做正確的事」。

埃森哲調升營收財測下限

埃森哲(Accenture)調升全年營收預期下限，押注其服務的需求不斷成長，幫助客戶將人工智慧(AI)工具融入其營運。雲端遷移、AI主導的數位轉型和資料安全領域對大型專案的強勁需求，為埃森哲等公司提供了幫助。該公司預計全年收入將成長5%至7%，而先前預測為成長4%至7%。

達頓餐廳上季銷售低於預期

由於Olive Garden和LongHorn Steakhouse的業績不如分析師預期，達頓餐廳(Darden Restaurants)上季銷售額低於預期。達頓第3財季淨利3.234億元，合每股2.74元；高於去年同期的3.129億元和每股2.6元。除去收購Chuy’s的相關成本，每股獲利2.8元，略高於預期的2.79元。

傳川普延長雪佛龍採油許可

知情人士向《華爾街日報》透露，美國總統川普正在考慮延長雪佛龍在委內瑞拉開採石油的許可。川普2月底表示，他將推翻拜登政府允許雪佛龍在委內瑞拉重啟生產的決定。但知情人士向《華爾街日報》透露，總統19日在白宮會見雪佛龍執行長沃斯及其他石油業高層時表示願意延長許可證。

Klarna與DoorDash簽約合作

即將IPO的先買後付(BNPL)借貸公司Klarna表示，已與DoorDash簽約合作。這是DoorDash的首個BNPL聯盟，為餐廳送餐服務的用戶提供了一種新的餐費支付方式。DoorDash客戶可以在結帳時全額付款，也可以分成4期免息分期付款，或配合發薪日安排相符的日期付款。

川普 特斯拉 聯準會

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OECD：全球債務突破100兆美元 成員國利息支出創近20年新高

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「經濟不確定性升高」Fed鷹派抬頭 挺不降息官員增加

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