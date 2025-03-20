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Nvidia首推2系統 黃仁勳喊建「太空可見」巨型AI工廠

財經新聞組／綜合報導
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳AI資料中心產業有著宏偉的計畫。在該公司的GTC會議期間，這家晶片巨頭的CEO兼聯合創始人首次推出Spectrum-X和Quantum-X矽光子網路系統。

網路交換器將多個輝達繪圖晶片(GPU)連接在一起，形成一個巨型系統。黃仁勳表示，Spectrum-X和Quantum-X光子網路系統可以連接數百甚至數千個GPU，並將使資料中心公司能夠部署多達100萬個GPU集群。

這比目前最大的AI超級電腦xAI的Colossus有更大的飛躍；後者由10萬個輝達Hopper GPU組成。黃仁勳表示，這百萬集群資料中心也將與附近其他價值數百萬美元的資料中心進行連接，形成海量資料中心設施。

他解釋：「未來幾年，我們將建造巨型AI工廠。而且還不是普通的AI工廠，而是從太空中可以看到的那種。」

這位執行長在GTC主題演講中花了大量時間在舞台上解釋輝達的最新進展，包括Spectrum-X和Quantum-X矽光子網路系統、Blackwell Ultra和 Vera Rubin超級晶片，將可如何幫助該公司客戶如微軟和谷歌等雲端服務提供商運作更強大的AI系統，以創造更好的收入機會。

他以汽車廠來比擬AI工廠解釋，如果汽車製造商沒有合適的工廠和產品，他們的收入就會受到影響，「這可能適用於汽車公司。如果產能不夠高，你的收入就會受到損害。如果利用率不高，你的收入就會受到損害。如果製造出一輛汽車卻沒有人願意買，你的收入就會受到損害。」

黃仁勳表示，企業IT代表價值5000億元的市場機會，「只要看看全球資料中心的支出，就會發現一半是雲端服務供應商，另一半是企業。」「即使如此，除非有人採取行動，否則這半數企業仍將無法實現AI。這正是輝達AI企業所追求的。」

AI 輝達 黃仁勳

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