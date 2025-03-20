伍德賣出Meta 近一年來首見

伍德(Cathie Wood)的方舟投資(Ark Investment Management LLC)近一年來首次減持Meta Platforms Inc.的股份；這是美國大型科技股命運下滑的最新跡象。數據顯示，伍德的旗艦產品Ark Innovation ETF在17日賣出1萬2595股Facebook母公司Meta股票，並於18日再出售2160股；這是該公司自去年3月以來首次出售該股票。截至去年12月31日，Ark基金持有該社群媒體公司超過46萬股股票。

富國銀資產上限 估今年取消

投資人和分析師樂觀地認為，富國銀行的資產上限將在今年取消，因為該銀行在2025年成功完成五項監管行動，這將使其股價更具吸引力。自1月以來，該銀行已結束了聯準會的兩項同意令、貨幣監理署的兩項同意令以及消費者金融保護局的一項同意令。它還剩下三項同意令：一項涉及罰款或監管機構為解決某個問題而採取的具體指令的執法行動。投資人表示，這代表在解決公司治理問題方面取得了進展，並且具有與監管機構合作的能力。

輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳認為，不到5年的時間，人形機器人就能在製造工廠中廣泛應用。他18日在加州聖荷西舉行的輝達年度開發者大會(GTC)中發表了主題演講。黃仁勳公布了一些軟體工具，他說這些工具將幫助人形機器人更輕鬆地探索世界。演講結束後，黃仁勳面對一群記者問到什麼跡象顯示人工智慧已經無所不在。他表示，這可能是「當人形機器人真正地四處可見時。這不會是5年後的事情，也不是5年後的問題，而是幾年內的問題。」

xAI 輝達加入同業開發AI基建

貝萊德、微軟和阿布達比支持的投資公司MGX表示，馬斯克的xAI和AI晶片巨頭輝達(Nvidia)將加入開發人工智慧(AI)基礎設施的集團。深度學習和大規模數據處理需要強大的運算能力，這又會增加能源消耗。為了滿足這些需求，科技公司正在大量部署數千個晶片，從而推動了對專用資料中心的需求激增。該集團表示，這項合作最初將從投資人、資產所有者和企業籌集300億元的資本，可能調動高達1000億元的總投資，包括債務融資。